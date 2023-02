Waldbaden, Tipi bauen und Wiesenkräuter entdecken am Starnberger See und Ammersee

Teilen

Urlaub für die ganze Familie: Erleben Sie die Natur an der Küste von Friaul-Julisch Venetien. © Francesco Marongiu

Starnberg - Vor dem Tipi am Lagerfeuer sitzen, ein Floß bauen, gemeinsam rudern oder wertvolle Kräuter im Wald und auf Wiesen entdecken. „Natur erleben“ heißt das neue Programm der Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung im Landkreis Starnberg mbH (gwt), das Kindern und Erwachsenen einmalige Naturerlebnisse am Starnberger See und Ammersee bietet.

Bereits Kinder im Kindergartenalter können bei „Natur erleben“ eine Menge entdecken. Mit zwei Forstwirten der mobilen Umweltschule suchen sie zum Beispiel in Erling gemeinsam mit Wichtel Wazl den Zauberwald. Grundschulkinder können beim Naturschutz- und Jugendzentrum Wartaweil ein Floß bauen und damit auf dem Ammersee rudern oder erfahren an einem Nachmittag alles über Biber an unseren Seen und Flüssen. Auch ein Familienerlebnistag mit Lagerfeuer und Tipi-Aufbau steht im Programm. Für Erwachsene gibt es Angebote vom „Feierabend-Waldbaden“ über Exkursionen zur Vogelkunde, wie dem „EuroBirdWatch 2023“ oder Spaziergänge durch die Eiszerfallslandschaft der Osterseen und Endmoränenwälle bei Leutstetten.

Führungen, Exkursionen und Action-Nachmittage an Ammersee und Starnberger See

„Wir sind glücklich, dass wir mit unseren Projektpartnern so kompetente Fachleute an der Seite haben, die all die Führungen, Exkursionen und Erlebnis & Action-Nachmittage für die Einheimischen so spannend gestalten“, so gwt-Geschäftsführer Christoph Winkelkötter. „Man lernt so nochmal viel mehr über das eigene Lebensumfeld, wenn man mit einer Biologin, einem Geologen oder einer ausgebildeten Kräuterpädagogin in Wald und Wiesen unterwegs ist – das ist etwas ganz anderes, als die Themen in einem Buch oder im Internet nachzulesen.“

Nature Guides klären im Raum Starnberg über richtiges Verhalten in der Natur auf

Wer einmal vor Ort anschaulich erklärt bekommen hat, wo im Wald die Bodenbrüter sitzen, warum Zugvögel zur Erholung ruhige Ecken auf dem See brauchen oder welche botanischen Raritäten in den Mooren zu finden sind, wird nicht mehr auf die Idee kommen, mit dem Mountainbike fernab der Wege quer durch den Wald zu radeln oder während der Winterruhe auf dem SUP-Board zu paddeln. Um die einmalige Natur hier zu schützen, zeigt die gwt Starnberg seit zwei Jahren mit dem Einsatz von insgesamt rund 15 Nature Guides an beliebten Ausflugsorten Präsenz und diese Guides klären über richtiges Verhalten in der Natur auf. „Wenn möglichst viele Menschen Veranstaltungen wie die von ,Natur erleben‘ besuchen würden, bräuchten wir bestimmt weniger Natur Guides“ hofft Christoph Winkelkötter, der jetzt im Frühjahr übrigens noch engagierte Kandidatinnen und Kandidatensucht, die diesen Sommer als Nature Guide arbeiten möchten. Bei Interesse gerne an Nicole Buchner unter natureguides@starnbergammersee.de oderTelefon 08151/906082 wenden.

Viele regionale Organisationen bieten 2023 Mitmach-Aktionen im Landkreis Starnberg

Bei „Natur erleben“ sind folgende Partner an Bord: Naturschutz- und Jugendzentrum Wartaweil des Bund Naturschutz Bayern, die mobile Umweltschule, der Förderkreis Schacky-Park Dießen, das Eltern-Kind-Programm in Stockdorf, die Gebietsbetreue und -betreuerinnen der beiden Seen, Alpenvorland Natouristik und die Kräuterpädagogin Gisela Hafemeyer. Nach Absprache können einzelne Angebote beispielsweise auch für Kindergeburtstage, Betriebsausflüge und Familienwanderungen gebucht werden.

Prospekte gibt es in der Tourist Information - in Starnberg, Herrsching und online!

Ab sofort gibt es das Heft mit dem kompletten Programm für 2023 kostenlos in den Tourist Informationen in Starnberg, Herrsching und Dießen oder unter www.starnbergammersee.de/service/prospektbestellung. Hier gibt es nicht nur Infos zu Terminen, Anmeldung, Gebühren und Treffpunkten, sondern auch eine Übersichtskarte und Kategorisierung. Mehr Infos und Beratung in der Tourist Information Herrsching, herrsching@starnbergammersee.de oder unter Telefon 08151/ 90 60 40. 90 Veranstaltungen für Kinder, Erwachsene oder gleich die ganze Familie – entweder komplett kostenlos oder mit geringen Teilnahmegebühren. Das ganze Jahr über, von Januar bis Dezember und verteilt über die gesamte Region StarnbergAmmersee, bietet die von der gwt Starnberg organisierte Reihe spannende Veranstaltungen, die Wissen zur Natur vermitteln. (kb)