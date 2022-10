Verschimmeltes Tipi: Starnberger Walkindergarten e.V. braucht finanzielle Hilfe für neues Zelt

Von: Alma Bucher

Das „Weidenkind“ darf nicht mehr im Tipi spielen. © Stephanie Schug

Starnberg – „Das ist das gammligste Tipi, das ich je gesehen habe“, meint Veronika Kleber, Sozial-/Wildnispädagogin und Neuzugang im Team des Waldkindergarten Starnberg e.V. Die bis zu fünf Meter hohen Holzpfähle sind morsch, die Zeltplane an vielen Stellen gerissen und noch schlimmer: unwiderruflich verschimmelt. Die Kinder der Weidengruppe können ihr geliebtes Tipi nicht mehr nutzen.

„Sie sind schon sehr traurig darüber, dass sie kein Tipi mehr haben“, erklärte Stephanie Schub auf Anfrage des Kreisboten. Besonders jetzt zu Beginn der kalten Jahreszeit fehlt das Zelt, um darin Lagerfeuer zu machen, spannenden Geschichten zu lauschen und gemeinsam zu singen. Denn der „WaKi“ findet ganzjährig unter freiem Himmel statt. Nur einen Bauwagen gibt es noch zum Aufwärmen oder Trocknen: einen für die Weidengruppe und einen für die „Wurzis“, wie die Wurzelkinder ab zwei Jahren liebevoll genannt werden.Das Tipi sieht eher so aus, als sich niemand darum gekümmert - und das für eine sehr lange Zeit. „Wir haben uns auch gefragt, wie das Zelt so verschimmeln konnte. Wir glauben, es liegt daran, das es mitten im Wald steht - umgeben von Ästen und Büschen. Wir müssen dem Zelt mehr Platz geben“, erklärte Schub. Einige Eltern werden den Platz um das Tipi nun zurechtstutzen und sie werden Ende Oktober versuchen es mit Bürsten zu säubern. „Ich denke, dass das aber sehr schwer sein wird“, so Schub, die selbst ein Kind im Waldkindergarten hat.



Neues Tipi ist sehr teuer

Die Neuanschaffung läge bei knapp 1000 Euro. Eine sehr hohe Summe, welche die Elterninitiative momentan nicht aufbringen kann. „Die Kassen sind leer. Steigende Personalkosten, mehrere anstehenden Reparaturen, fehlende Einnahmen aufgrund von Corona - wenn nicht bald was passiert, können wir zu sperren“, so erste Vorsitzende Stephanie Pruckner. Und das, obwohl bereits viele Auf- und Ausgaben von den Eltern selbst übernommen werden: Elterndienste, um die Ausfälle der Pädagogen und Pädagoginnen aufzufangen, Putzdienste und „Werkeltage“, um die beiden Bauwägen und die Anlagen in Schuss zu halten. Alles ehrenamtlich und in der eigenen Freizeit, damit der seit mehr als 20 Jahren bestehende Waldkindergarten überhaupt fortgeführt werden kann.

Um finanzielle Unterstützung wird gebeten

Nun wendet sich der Verein an Privatpersonen als auch Firmen in der Region: „Bitte unterstützen Sie uns. Jeder noch so kleine Betrag hilft uns, den Waldkindergarten Starnberg e.V. winterfest zu machen – allen voran natürlich das Tipi auszutauschen“. Alle Spenden-Infos sind auf der Homepage www.waldkindergarten-starnberg.de zu finden.