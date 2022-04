Waldorfkindergarten seiner Bestimmung übergeben

Von: Oliver Puls

Schlüsselübergabe: (v.l.) Vom Vorstand Ines Graf, Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger, Kindergartenleiterin Balbina Geithner, Christina Ait vom Hochbauamt, die Architekten Matthias Kruppa und Jürgen Johannes, Alexandra Heckl und Vinzent, Hanri, Gioia, Melea sowie Anton. © Puls

Gauting – Jetzt ist er bezugsfertig: Der neue Waldorfkindergarten an der Tassilostraße 17 in Gauting. Es fehlen noch die Außenanlagen und der Abtransport des Bauschutts des alten Gebäudes – und Personal.

Am vergangenen Mittwoch haben sich Kindergartenleitung, Bürgermeisterin, Architekten, die Mitarbeiterinnen und freilich die Mädchen und Buben am Neubau getroffen, um offiziell den Schlüssel für das neue lichte Haus zu übergeben. Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger freute sich bei der Schlüsselübergabe über das schöne lichte zweigeschossige Gebäude in Holzbauweise am westlichen Zipfel der Gemeinde – und darüber, dass man im Kostenrahmen geblieben sei. Rund zwei Millionen Euro hat der neue Kindergarten gekostet, inklusive Abbruch des alten Gebäudes im hinteren Teil des Gartens, einem Bungalow aus den 1950er Jahren. Dieser bot dem Waldorfkindergarten bislang Unterkunft.



Dass der Kostenrahmen gehalten werden konnte, war im Juni vergangenen Jahres gar nicht so sicher. Auf dem Grundstück fand man Kampfmittel aus dem letzten Krieg, „wir haben viel Erde bewegt“, sagte Architekt Matthias Kruppa. Doch am Ende ging alles gut aus auf dem 1.400 Quadratmeter großen Grundstück. laut Architekt Jürgen Johannes kamen keine weiteren Überraschungen hinzu und so konnte auch der Zeitplan eingehalten werden. Was nicht unwichtig ist bei nahezu wöchentlichen Preissteigerungen für Holz und Baumaterial.



Auf 342 Quadratmeter können die Mädchen und Buben in Kindergarten und Kita künftige spielen und toben. Schon jetzt werden 25 Kinder an der Tassilostraße betreut, es seit laut Kindergartenleiterin Balbina Geithner auch noch genügend Platz im Haus, wegen des akuten Personalmangels habe man aber einigen Bewerbern vorläufig absagen müssen.



Eine Fußbodenheizung, die im Sommer kühlt



Das Innere des Gebäudes ist mit einer Art Betonkubus ausgekleidet. Für einen hohen Dämmwert sorgt die Holzverkleidung rund um das Gebäude. Und eine Luft-Luftwärmepumpe aus erneuerbaren Energien für ein angenehmes Raumklima. Die Fußbodenheizung, so Architekt Johannes, könne im Sommer sogar als eine Art Kühlung eingesetzt werden.



In den nächsten sechs Wochen soll der Bauschutt hinter dem Haus abtransportiert werden. Anschließend ist der Garten und die Außenanlage vor dem Kindergarten an der Reihe.