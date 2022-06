Tanzworkshop mit und ohne Partner

Wally und Ami Warning kommen zur Eröffnung des Kultursommers nach Starnberg

Wally Warning und seine Tochter Ami sind beim Eröffnungsfest des Kultursommers in Starnberg am 23. Juni zu hören. Auf dem Gelände des Münchener Ruder- und Segelverein unterhalten sie mit Reggae, Groove und Soul. © Max Alberti

Starnberg – Pünktlich zum Sommeranfang beginnt der Starnberger Kultursommer. Ab Donnerstag, 23. Juni können Kulturbegeisterte zahlreiche Konzerte, Performances, Ausstellungen, Schauspieldarbietungen sowie Kinder- und Jugendprogramme erleben. Wally Warning tritt bei der Eröffnungsfeier mit seiner Tochter Ami auf und auch Maxi Pongratz, bekannt aus der Formation „Kofelgschroa“ ist dabei.

Das bunte Programm umfasst zahlreiche musikalische und künstlerische Genres und wird auf mehreren Bühnen und an verschiedenen Orten der Stadt zu erleben sein. Mal wird es fein, zart und kunstsinnig, mal modern und experimentierfreudig, aber auch lebhaft und ausgelassen.

Auftakt am 23. Juni beim Münchener Ruder- und Segelverein

Der Kultursommer startet am 23. Juni um 19 Uhr mit einem Eröffnungsfest im Münchener Ruder- und Segelverein. Ami und Wally Warning begrüßen die Gäste mit Reggae, Groove und Soul. Bei hoffentlich schönstem Sommerwetter, guten Gesprächen und erfrischenden Getränken können sich die Gäste perfekt in den diesjährigen Starnberger Kultursommer einstimmen. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Nach zwei herausfordernden Pandemie-Jahren kann nun auch der Geselligkeit wieder mehr Platz eingeräumt werden. Das Tanzverbot ist zum Glück wieder aufgehoben. Es darf also mit den Hüften gewackelt werden, etwa bei einem lateinamerikanischen Tanz-Workshop am Samstag, 25. Juni um 18.30 Uhr. Dann kann beim anschließenden Konzert von El Flecha Negra um 20.30 Uhr gleich mitgetanzt werden. Die professionellen Musiker mischen traditionellen Cumbia und Reggae mit modernem Mestizo und peruanischen Chicha-Klängen. Aufgrund der hohen musikalischen Qualität ist das Ensemble auch auf Jazzfestivals anzutreffen, etwa in Saalfelden, Salzburg oder im Jazzhaus Freiburg.



Tanzworkshop mit und ohne Partner

Lebendig, ausgelassen und tanzbar – die Musik wirkt ansteckend und macht einfach gute Laune. Beide Veranstaltungen finden in Kooperation mit dem Münchener Ruder- und Segelverein statt. Der Workshop ist nicht nur für Paare. Auch Alleintanzende ohne Tanzpartner sind herzlich willkommen. Um Anmeldung wird gebeten. E-Mail: kulturbuero@starnberg.de, Telefon 08151/772159.



Ein Familienkonzert mit dem Titel „Von Burg zu Burg – Mit fahrenden Musikern durchs Mittelalter“, für Menschen von fünf bis 111 Jahren, findet im Innenhof des Schlosses statt. © Stiftung Mozarteum Salzburg

Gemeinsam mit „KunstRäume am See“ lädt das Kulturbüro zu drei besonderen musikalischen Höhepunkten ein: Josef Brustmann verwandelt am Freitag, 24. Juni ab 21.30 Uhr den Schlossgarten Starnberg in eine nächtliche Sternwarte. Unter dem Titel „Traum Sterne Schlaf“ erwartet das kunstsinnige Publikum eine zauberhafte, musikalisch-lyrische Nocturne unter freiem Himmel.



Am 25. Juni, 18.30 Uhr, ist die Performance „Marlene Dietrich – eine performative Musik-Revue“ im Kino Breitwand zu sehen. Mit kunstvoll verarbeiteten Film - und Fotoausschnitten, die von der Künstlerin Manuela Hartel inszeniert werden, Livemusik durch David Schwarz (Klavier/Electronics) und Maren Kessler als Darstellerin bekommt das Publikum einen Einblick in das Leben der Ausnahmekünstlerin.



Klänge zwischen Renaissance und Jazz

„Summertime – Sommerlicher Klangzauber zwischen Renaissance und Jazz“ – mit diesem Programmtitel sind am 30. Juni um 19.30 Uhr Esther Schöpf, Norbert Groh und Leander Kaiser im Innenhof des Schlosses Starnberg zu hören. Italienische, englische und französische Tänze der Renaissance verbinden sich mit Jazzklängen wie Bart Howards, Billy Strayhorns und natürlich George Gershwins´ „Summertime“.



Ebenfalls im Innenhof des Starnberger Schlosses zu hören: „Miniatures – Kammermusik rund um die Geige“, mit Studierenden der Meisterklasse von Julia Fischer. Ein musikalischer Rundgang durch drei Länder in drei Epochen, mit Werken von A. Dvorak, J. Haydn, G.P. Telemann und W.A. Mozart. Das Konzert findet am 2. Juli um 19.30 Uhr statt. Besetzung: Albert Steinberger – Violine, Marie Isabel Kropfitsch – Violine und Viola, Louis Vandory – Violine und Viola.



Musikalischen Reise zu den Burgfräulein und und Rittern

Am 29. Juni präsentiert Maxi Pongratz im Garten des Museums Starnberger See sein neues Album „Meine Ängste“. Der bayerische Liedermacher, der vielen als Kopf von „Kofelgschroa“ bekannt ist, geht essenziellen Lebensfragen auf den Grund, wenngleich er bei aller Tiefgründigkeit des Themas nie seinen Humor und die Leichtigkeit verliert. Erstmals gibt es auch einen Kultursommer für Kinder: Gemeinsam mit der Musikgruppe „Vederspyl“ können sich kleine und große Zuhörer am 3. Juli um 17 Uhr auf eine Reise in die Zeit des Mittelalters, zu Burgfräulein, Rittern und fahrenden Musikern begeben. Das Familienkonzert „Von Burg zu Burg – Mit fahrenden Musikern durchs Mittelalter“, für Menschen von fünf bis 111 Jahren, findet im Innenhof des Schlosses statt. Die Puppenspielerin Nicole Weißbrodt (Theater LaKritz) lädt Kinder ab drei Jahren am 8. Juli zu ihrem Fingerpuppentheater „Dornröschen“ am Bucentaur-Park ein. Zudem gibt es dort eine Handpuppenausstellung von Schülern der Fachakademie für Sozialpädagogik der Berufsschule, Kinderschminken und eine kleine Eis-Party.



Um kopflose Reiter, versunkene Ritter, Seeungeheuer und Starnberger Heilige geht es bei der Führung „Legendär und Sagenhaft“. Man blickt auf kühne Helden, fantastische Naturwesen sowie legendäre Heilige wie Nepomuk und „Katharina mit dem Radl“. Idee und Konzept stammt von Claudia Wagner und wird am 1. Juli und 7. August als Erwachsenenführung sowie am 15. Juli und 14. August als Familienführungen für Kinder ab acht Jahren angeboten.



Die Tickets können online über den Veranstaltungskalender der Stadt Starnberg gekauft werden, oder direkt bei der Tourist Information Starnberg oder an der Abendkasse. Einige Veranstaltungen finden bei freiem Eintritt statt. (kb)