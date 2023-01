Walzer tanzen auf dem Kirchplatz in Starnberg

Von: Lisa Livancic

Die 22 Prinzenpaare verzauberten am Freitagabend die Zuschauer auf dem Starnberger Kirchplatz mit ihrem Walzer. © Perchalla

Starnberg - Schnee und Kälte trotzen 22 Prinzenpaare in Starnberg. Auf Einladung der Starnberger Faschingsgesellschaft Perchalla tanzen sie beim Prinzenpaartreffen auf dem Kirchplatz.

Die „Eiswerkstatt Starnberg“ versorgte die Tänzerinnen und Tänzer mit leckerem Eis. Die Feuerwehr Starnberg ließ den Kirchplatz in perfektem Licht erstrahlen. Natürlich waren auch die diesjährigen Prinzenpaare der Perchalla anwesend. Das Jugendprinzenpaar bilden Prinzessin Selina und Prinz Fynn. Prinzessin Elisabeth und Prinz Valentin sind das diesjährige Erwachsenen-Prinzenpaar.

Nach dem Walzer auf dem Kirchplatz geht‘s in der warmen Mehrzweckhalle mit einem DJ weiter

Nach ihrem Auftritt auf dem Kirchplatz ging es für alle weiter in die Mehrzweckhalle Percha, um sich dort mit der Musik von DJ Hap wieder warm zu tanzen. Die Perchalla freut sich sehr wieder „so viele Tollitäten in Starnberg begrüßen zu dürfen“.

Kinderball mit Maskenprämierung am 12. Februar in Söcking

Wer weitere Auftritte der Faschingsgesellschaft sehen möchte, sollte sich nicht den traditionellen Kinderball mit Maskenprämierung am Sonntag, 12. Februar, in der Franz-Dietrich-Halle in Söcking entgehen lassen. Kinder zahlen drei Euro und Erwachsene fünf Euro Eintritt. Beginn ist um 14 Uhr.

Alle weiteren Informationen zu den Kinderbällen und anderen Veranstaltungen der Faschingsgesellschaft gibt es unter www.perchalla.de. Karten können per E-Mail an kartenbestellung@perchalla.de oder telefonisch unter der 0157/54048280 reserviert werden.