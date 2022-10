Wanderung zu Kraftplätzen am Starnberger See - Balsam für die Seele

Natur, Tiere und Geschichte am Starnberger See geben Kraft für den Alltag. Am Sonntag nimmt eine Natur- und Landschaftsführerin Interessierte mit zum Krafttanken. (Symbolfoto) © Bildverlag Bahnmüller/Imago

Starnberg - Kraftplätze rund um den Starnberger See gibt es viele. Unentdeckte jedoch nur wenige. Die Volkshochschule Starnberg führt am Sonntag zu diesen glückbringenden Orten am Westufer, die pures Balsam für die Seele sind. Gestartet wird in Pöcking.

An bestimmten Orten der Erde erleben Menschen seit jeher magische Momente und kommen intensiv in Resonanz mit der Natur. Während diese berühmten Kraftorte zu überfüllten Pilgerstätten geworden sind, liegt das kleine, große Glück oftmals vor der eigenen Haustür, vielleicht nur einige Schritte abseits von schon oft begangenen Wegen.

Landschaftsführerin Martina Guthmann vermittelt Wissen über Natur, Kultur und Geschichte

Die etwa dreistündige Runde am Westufer des Starnberger Sees will dafür sensibilisieren, in der Natur sein ganz persönliches Kraftplätzchen zu finden. Es wird an Stellen verweilt, an denen die Kraft der Elemente, der Tier- und Pflanzenwelt und Spuren unserer Vorfahren für uns erlebbar werden. „Man darf keine Wunder erwarten, sollte aber offen sein für das ganz individuelle Seelen-Balsam“, so die von der bayerischen Akademie für Natur- und Landschaftspflege zertifizierten Natur- und Landschaftsführerin Martina Guthmann, die die Tour begleitet. Unterwegs wird sie einiges an Hintergrundwissen zu Natur, Geschichte und Kultur vermitteln.

Die Führung findet von 10 bis 13 Uhr ausgehend vom Pöckinger Bahnhof statt. Weitere Informationen und Anmeldung ist unter Telefon 08151/97041-30 oder info@vhs-starnberger-see.de möglich. (kb)