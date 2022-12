Wann darf man im Winter aufs Eis?

Sicherheitsschulung für Kinder: Mit dabei sind Ellen Kirner, die Lehrerin an der Carl-Orff-Grundschule und ehrenamtliche Helferin der Wasserwacht Feldafing ist (hinten, 2.v.r.), Christian Stölting (Einsatzleiter der Wasserwacht) und Rektorin Sabine Neubauer. © privat

Andechs - Zwei ehrenamtliche Helfer der Wasserwacht Feldafing des BRK sind dieser Tage zu Besuch an der Carl-Orff-Grundschule Andechs. Sie klären Kinder zum Thema „Verhalten an winterlichen Gewässern“ auf und bewahren sie somit vor Unfällen.

Die Mädchen und Buben der zweiten, dritten und vierten Klasse konnten an Stationen selbst erfahren, wie ein Notruf nach einem Eiseinbruch abzusetzen ist, wenn eine Person bewusstlos ist, die fünf W-Fragen erfahren, die Eisregeln kennenlernen und sogar die Rettung aus dem Eis spielerisch erproben, nachdem eine Peron im Eis eingebrochen ist.

Kinder lernen bei Gefahr richtig zu handeln

Der ehrenamtliche Einsatzleiter Christian Stölting und die ehrenamtliche Helferin und Lehrerin Ellen Kirner zeigten den Schülerinnen und Schüler sehr anschaulich, wie wichtig es ist, in Gefahrensituationen richtig zu handeln. Nachdem die Kinder auch noch einen Blick in einen Rettungswagen werfen durften, bekamen sie auch eine Teilnehmerurkunde. So eine gewinnbringende Aktion für Schüler und Lehrer! (kb)