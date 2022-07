Wann ist der Corona-Test im Landkreis Starnberg kostenlos und wann nicht?

Seit dem 30. Juni gibt es neue Bundesvorgaben zur Durchführung der Corona-Tests. Das Landratsamt Starnberg informiert online darüber. © Tom Weller/dpa

Starnberg - Kostenfrei, drei Euro oder gar bis zu 20 Euro? Nach der neuen bundesgesetzlichen Regelung staffelt sich der Kostenbeitrag für einen Corona-Test je nach Testgrund. Dabei ist es gar nicht so einfach herauszufinden, wer nun etwas und wieviel zu bezahlen hat. Das Landratsamt Starnberg hilft.

„Das Landratsamt Starnberg stellt daher eine Online-Anwendung bereit, die in wenigen Schritten durchs Regelungsdickicht führt. Am Ende erfährt der Nutzer, ob sein Test kostenfrei ist oder gegebenenfalls wie hoch die Eigenbeteiligung ausfällt“, informiert Landrat Stefan Frey. Wer möchte kann sich die ausgefüllte Selbstauskunft zur Vorlage am Testzentrum oder einer Teststelle auch gleich ausdrucken. Die Anwendung ist auf der Homepage unter www.lk-starnberg.de/coronavirus zu finden.

Neue Bundesvorgaben zur Durchführung von Corona-Tests seit zwei Wochen

Seit 30. Juni gibt es neue Bundesvorgaben zur Durchführung der Corona-Tests. Danach sind die Tests nur noch in bestimmten Fällen kostenfrei. So beispielsweise für den Besuch im Krankenhaus. Dagegen zahlen Personen, die eine rote Warnmeldung in der CWA APP haben und Personen, die eine Veranstaltung besuchen wollen und gerne vorher einen Test machen würden, eine Gebühr in Höhe von drei Euro. Alle anderen sogar bis zu 20 Euro. Dabei die Übersicht zu behalten ist nicht einfach. Um das zu erleichtern, bietet das Landratsamt Starnberg nun eine online-Anwendung an, mit der all diese Fragen in wenigen und einfachen Schritten geklärt werden. Und zu guter Letzt kann man sich die für die Durchführung des Tests erforderliche Selbstauskunft auch gleich ausdrucken (es werden dabei keinerlei Daten gespeichert). Das erspart vor Ort Zeit.

Kostenlose Tests in Gilching

Das vom Landratsamt betriebene Testzentrum in Gilching darf ausschließlich kostenlose Tests durchführen. Terminvereinbarungen sind unter www.coronatest-sta.de möglich. Alle weiteren Teststationen im Landkreis sind unter www.lk-starnberg.de/corona_testungen_impfungen zu finden. (kb)