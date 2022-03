Warum kam es in Oberpfaffenhofen zu dem schweren Verkehrsunfall?

Zwei Pkw stießen bei Weßling-Oberpfaffenhofen zusammen. © Stefan Sauer/dpa/Symbolfoto

Weßling - Wie die Polizei Herrsching mitteilt, ist noch unklar, wie es am Donnerstagnachmittag zu dem schweren Unfall bei Weßling-Oberpfaffenhofen kam. Dabei prallten zwei Pkw frontal zusammen.

Der Autounfall mit zwei Verletzten ereignete sich laut Polizei auf der Staatsstraße 2349 in Weßling-Oberpfaffenhofen, auf der Höhe des Sonderflughafens. Ein 59-jähriger Mann aus Schondorf fuhr hierbei auf der Staatstraße geradeaus in Richtung Weßling, als er aus noch ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geriet. Hierbei kam ihm zum selben Zeitpunkt ein 72-jähriger Münchner mit seinem Pkw entgegen, welcher trotz eines Ausweichversuchs eine Kollision nicht mehr vermeiden konnte.

Die Autofahrer aus Schondorf und München kommen mit einem blauen Auge davon

Folglich stießen der BMW X5 des Schondorfers und die Mercedes C-Klasse des Münchners frontal, mit jeweils etwa 70 Stundenkilometern zusammen. Die Unfallbeteiligten kamen beide, dank technisch korrekter Auslösung der Sicherheitseinrichtungen ihrer Fahrzeuge, lediglich mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Totalschaden an beiden Fahrzeugen

Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden. Die Schadenshöhe wird derzeit auf über 90.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Oberpfaffenhofen übernahm vor Ort direkt die Verkehrsumleitung und Absicherung der Unfallstelle. Nach etwa eineinhalb Stunden war die Staatsstraße wieder für den Verkehr freigegeben.