Was das Seebad in Starnberg in dieser Saison zu bieten hat

Von: Petra Straub

Teilen

Das Seebad in Starnberg lockt an sonnigen Tagen wieder aufs Gelände. Kinder dürfen im See und in einem eigenen Becken planschen. © Stadt Starnberg

Starnberg – Die sommerlichen Temperaturen locken immer häufiger ins Freie und die Sonnenhungrigen zieht es an die Seen. In Starnberg bereitet sich das Seebad auf die anstehende Saison vor und bietet neben der Erfrischung im See und dem traumhaften Blick auf die Alpen nach den vielen Corona-Einschränkungen wieder uneingeschränkten Betrieb. Der Kreisbote Starnberg hat beim stellvertretenden Betriebsleiter Jesco Ringwald nachgefragt, was die Besucherinnen und Besucher im Seebad erwartet.

„Gott sein Dank“, sagt Ringwald, geht es nun nahezu ohne Auflagen in die Freibad-Saison. Bis auf die Maskenpflicht im Eingangsbereich gibt es keine Einschränkungen mehr. Schon seit 14 Jahre ist Ringwald in der städtischen Einrichtung beschäftigt, doch so etwas hat er noch nicht erlebt. Es gab in den vergangenen zwei Jahren „sehr harte Zeiten“, in denen das Bad gänzlich geschlossen blieb oder nur 25 oder 50 Prozent der möglichen Gäste eingelassen werden duften. Doch nun wird es seit der Öffnung Anfang des Monats von Tag zu Tag voller, beobachtet er. Das liegt an den steigenden Temperaturen.



Das Seebad ist gerüstet für die kommende Saison, diesen Eindruck vermittelt Ringwald, wenn er über die Vorbereitungen auf die Badesaison berichtet. Dieser Tage wurde eine zweite Tischtennisplatte aufgestellt und ist auch das Beachvolleyballfeld auf dem Badegelände schon nutzbar.



Keine Einschränkungen mehr bei der Besucherzahl

Zudem steht Denksportlern wieder das große Open Air-Schachbrett zur Verfügung. In etwa drei Wochen wird ein ausfahrbares Sonnensegel über dem Kinderschwimmbecken angebracht, um den kleinsten Besuchern auch bei starker Sonneneinstrahlung ein unbeschwertes Planschvergnügen zu bescheren.



Die Eintrittspreise bleiben gleich

„Die Begrenzungen wurden wieder aufgehoben“, erklärt der stellvertretende Betriebsleiter, das heißt, dass nun wieder 2.000 Personen gleichzeitig ins Bad dürfen. Erfreulich ist für die Badegäste zudem, dass sich die Preise nicht erhöht haben. Fünf Euro Eintritt verlangt die Stadt weiterhin von Erwachsenen und 3,50 Euro von Kindern. Für Dauergäste gibt es nun wieder die Möglichkeit, durch den Erwerb einer Saisonkarte Geld zu sparen. Auch eine Familienkarte gibt es.

Schwimmen lernen, Paddeln und Filme schauen

An Aufsichtskräften wie in anderen Badeanstalten fehlt es dem Seebad in Starnberg nicht, bestätigt Ringwald. Elf Aufsichtskräfte stehen zur Verfügung. Das gesamte Team umfasst 35 Mitarbeiter.

Schwitzen kann man im Seebad nicht nur bei Sonnenschein im Freien. Im Saunabereich des Seebads wird jeden ersten Freitag im Monat auch eine Sauna-Nacht angeboten. Das ist eine Möglichkeit, an trüben Tagen die Wärme zu genießen. Doch solange die Sonne scheint, zieht es die Badegäste raus, in den See. Den können sie auch beim Stand-up-Paddeln erkunden, sagt Ringwald. Dafür gibt es einen externen Anbieter im Seebad. Auch Schwimmkurse können im Seebad gemacht werden – nach dem eingeschränkten Kursangebot in den vergangenen zwei Jahren kann damit wieder für ausreichend Sicherheit von Schwimmanfängern gesorgt werden.



Auch die Filmvorführungen im Seebad im Rahmen des Fünfseenfilmfestivals erwähnt Ringwald. Im August und September werden direkt am See und unter freiem Himmel spannende Krimis und herzzerreißende Liebesgeschichten gezeigt.



Keine Beanstandungen bei der Wasserqualität der Seen im Landkreis Starnberg

Keine Beanstandungen gibt es bei der Wasserqualität des Starnberger Sees, den Ringwald mit seinen 25 Kilometern Länge scherzhaft als „das größtes Außenbecken Deutschlands“ bezeichnet. Das Landratsamt berichtet über eine entsprechende Messung in der Vorsaison am 2. Mai, im Badegebiet Possenhofen/Niederpöcking und kündigt eine weitere Probe im Juni an. Ebenfalls ohne Beanstandungen verlief die Vorsaison-Beprobung des Ammersee-Wassers im Badegebiet Herrschinger Bucht und am Südwestufer des Badegelände Oberndorf am Wörthsee. Auch der Pilsensee verfügt an der Badestelle an der Ostseite über optimale Bedingungen für den diesjährigen Badebetrieb.