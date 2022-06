Was geschieht mit den historischen Schwertern aus Andechs?

Von: Petra Straub

Teilen

Bürgermeister Georg Scheitz aus Andechs (v.l.), Ulrich Schlitzer vom Plana-Team Archäologie, Geschäftsstellenleiter Michael Kuch aus Andechs und Dr. Haberstroh vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege beraten, was mit den historischen Funden geschehen soll. © Petra Straub

Andechs-Frieding – So etwas sieht man nicht alle Tage! Im Andechser Ortsteil Frieding werden auf dem Gelände des neuen Feuerwehrhauses über 2800 Jahre alte Fundstücke entdeckt. Während sich die Feuerwehr auf das Richtfest vorbereitet, überlegt man dieser Tage im Rathaus, was mit den wertvollen Eisenschwertern, Porzellanscherben und Gewandnadeln passieren soll.

Die Begeisterung ist groß, als Bürgermeister Georg Scheitz, Geschäftsstellenleiter Michael Kuch, Ulrich Schlitzer vom Plana-Team Archäologie und Dr. Jochen Haberstroh vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege im Andechser Sitzungssaal der Gemeinde zusammenkommen und erstmals seit der Ausgrabung im März einen Blick auf die restaurierten und gereinigten Fundstücke werfen. Zu ihnen gehören zwei gut erhaltene Schwerter. Rund 20.000 Euro hat die Kommune als Eigentümerin des Grundstücks, auf dem die Grabbeigaben gefunden wurden, bislang schon in Zusammenhang mit dem Fund aufgewendet – für die Ausgrabung durch das Plana-Team und eine erste Überarbeitung. Deshalb ist Bürgermeister Scheitz‘ Blick in Richtung Denkmalamt verständlich, als er nach möglichen Zuschüssen fragt. Doch eine Antwort auf die Frage gibt es an diesem Tag noch nicht.

Rat der Archäologischen Staatssammlung wird eingeholt

Jetzt muss erst geklärt werden, was mit den Waffen geschieht. Ob und wo sie möglicherweise ausgestellt werden und welche zusätzliche Bearbeitung dafür nötig ist. Denn so einfach, wie man sich den Verbleib der Fundstücke nach deren Auffinden in Andechs laienhaft vorgestellt hat, wird es nicht sein. Die Schwerter können nicht im Feuerwehrhaus in einer Glasvitrine ausgestellt werden. Um sie dauerhaft zu erhalten ist eine Aufbewahrung in einem klimatisierten Behältnis notwendig, erklären die Fachleute. Als nächsten Schritt schlägt Dr. Haberstroh vor, die seltenen Fundstücke der Archäologischen Staatssammlung zur weiteren Prüfung zu überlassen. Möglicherweise werden dort weitere Untersuchungen durchgeführt, etwa des Textils an den Schwertern, das auch nach 2800 Jahren noch an der eisernen Klinge haftet und Anlass zu weiteren Forschungen geben könnte. Anschließend müsse die Gemeinde entscheiden, ob und wie die Fundstücke ausgestellt werden sollen.

Dem Bau des Feuerwehrhauses steht nichts im Weg

Im März sollte in Frieding mit dem Bau des Feuerwehrhauses begonnen werden, um Platz für die zwei Fahrzeuge und 50 aktive Feuerwehrleute zu schaffen. Wie im Bebauungsplan festgelegt, wurde das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege vor Baubeginn gehört. Wegen unterirdischer Bodendenkmäler ganz in der Nähe der Baustelle entschied man sich für eine Begleitung des Erdabtrags auf dem 5.000 Quadratmeter großen Grundstück durch Archäologen der Fachfirma Plana-Team Archäologie. „Zu 90 Prozent haben wir gedacht, dass wir nichts finden“, erklärt Bürgermeister Scheitz. Doch dann kam alles anders.

Fünf Grabstellen mit Grabbeigaben gefunden

Etwa 40 Zentimeter unter der Ackerkrume, an Stelle der künftigen Parkplätze, identifizierten die Archäologen bei der einwöchigen Arbeit sogenannte „archäologische Befunde“, so Schlitzer. Und welche! Insgesamt stieß man auf fünf Grabstellen mit drei Arten von Bestattungsritualen. Darunter waren zwei gut erhaltene Kreisgräben von hallstattzeitlichen Hügelgräbern, in denen Brandbestattungen stattfanden. Die in den Grabstellen gefundenen Schwerter gehören zu den ältesten, die in Süddeutschland je gefunden wurden und geben Aufschluss über die Anfänge der Eisenverarbeitung, in denen die Waffen meist noch in Form der vorher gebräuchlichen Bronzewaffen hergestellt wurden.