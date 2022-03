Was ist eigentlich Demokratie und wie funktioniert sie? - Jugendkurs der Starnberger vhs gibt Antworten

vhs Projekt „Demokratieführerschein“

Landkreis - Kommunalpolitik ist wie Autofahren? Zumindest erleichtert die eine oder andere „Fahrstunde“ das Zurechtfinden im kommunalpolitischen Verkehr: Wer ist im Rathaus für was zuständig? Was haben die Anliegen und Bedürfnisse der Jugendlichen mit Kommunalpolitik zu tun? Und: Wie können Jugendliche diese in die Politik einbringen? Genau dafür gibt es im Landkreis Starnberg wieder den „Demokratieführerschein, ein Projekt der vhs Starnberger See.

Der Demokratieführerschein ist ein außerschulisches Konzept, mit dem junge Menschen ein von ihnen selbstgewähltes Anliegen oder Projekt aktiv kommunalpolitisch verfolgen. Innerhalb von sechs Modulen eignen sich die jungen Menschen nicht nur in der Theorie kommunalpolitisches Wissen an, sondern sie erfahren bei der praktischen Umsetzung ihres Projekts, wie Kommunalpolitik funktioniert.

Die Jugendlichen bearbeiten dabei kein abstraktes Fallbeispiel, sondern eine Aufgabe, die sie selbst interessiert und die ihr unmittelbares Lebensumfeld betrifft. Das Wissen wird nicht über Frontalunterricht vermittelt, sondern über die praktische Arbeit. Eigenständig wird recherchiert, diskutiert und präsentiert. Auf diese Weise erhalten die Jugendlichen Einblicke in demokratische Grundlagen und politische Zusammenhänge. Sie lernen kommunalpolitische Entscheidungsträger und Institutionen kennen – wie z.B. den Stadtrat, sie sammeln Erfahrung mit einem Projekt und lernen, ihre Interessen effektiv in den politischen Prozess einzubringen.

Am Samstag, 19. März, startet das Projekt „Demokratieführerschein für Jugendliche“ in Feldafing und Pöcking. Veranstalter des Demokratieführerscheins ist die Volkshochschule Starnberger See in Kooperation mit den Kommunen Feldafing und Pöcking sowie dem Jugendtreff Q-Stall in Pöcking.

Der Lehrgang findet an Wochenenden und an schulfreien Tagen statt: Samstag, 19. März, Samstag, 2. April, Dienstag, 19. April (Osterferien), Donnerstag, 21. April (Osterferien) und Samstag, 21. Mai. Außerdem sollen die Jugendlichen ihr Anliegen in einer Gemeinderats- oder Ausschusssitzung vortragen.

Zum Abschluss des Lehrgangs erhalten die Jugendlichen das Zertifikat „Demokratieführerschein“, mit dem sie ihr besonderes Engagement z.B. bei einer Bewerbung für einen Ausbildungsplatz nachweisen können.

Kreisbote