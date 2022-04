Was Kinder und Jugendliche über Kaiserin Sisi in Possenhofen wissen müssen

Der Museumskoffer für Kinder des Kaiserin Elisabeth Museums in Starnberg kann ausgeliehen werden. Beim Malen, Basteln und Lesen erfahren Mädchen und Buben Interessantes über Sisi. © Sauro Porta/Kaiserin Elisabeth Museum

Starnberg-Possenhofen - Auch in der kommenden Museumssaison gibt es ein Kinder- und Jugendprogramm im Kaiserin Elisabeth Museum in Possenhofen. Der Sisi-Mobil-Bildungskoffer ist weiterhin sehr gefragt.

Aufgrund der sehr beengten Raumverhältnisse wird das Hygiene- und Besucherlenkungskonzept des Jahres 2021 im Kaiserin Elisabeth Museum Possenhofen weiterhin fortgeführt, darüber informiert die Einrichtung in einer Presseerklärung. Das heißt, es wird laut Hausordnung weiterhin FFP2-Mundschutz getragen und es werden nur Besucher entsprechend den 3G-Regeln eingelassen. Die Gruppengrößen sind auf fünf bis sechs Personen begrenzt.

Das betrifft insbesondere Schulklassen, bei denen 25 bis 30 Kinder die Regel sind. „Das ist für uns Kindermuseums-Führerinnen sehr schmerzlich. Aber nach Abwägung aller Gegebenheiten und nach sorgfältiger Prüfung haben wir zusammen mit der Museumsleitung Rosemarie Mann-Stein den Entschluss gefasst, unter den derzeitigen Bedingungen, keine Schulklassenführungen in unserem Museum durchzuführen. Das tut uns sehr leid“, so Roswitha Wenzl, verantwortlich für das Kinder- und Jugendprogramm des Museums.

Führungen in kleinen Gruppen

„Aber auch unter dem Aspekt, dass wir keine Aufenthaltsräume anbieten können für jene Kinder, die gerade nicht geführt werden, erscheint uns die Annahme von Schulklassen nicht möglich“. Mit einer Ausnahme: sollten Schulklassen im Schullandheim Pöcking oder in der Jugendherberge sein, so wäre eine Staffelung der Führungen denkbar, weil die Kinder so kommen könnten, dass dann nur die vor Ort sind, die gerade geführt werden. Ferienangebote für Kinder: leider entfallen so auch die Ferienangebote, die das Museum in den Jahren vor Corona regelmäßig für die Kinder in Pöcking und der Region durchgeführt hat. Kindergeburtstage: die Nachfrage nach Kindergeburtstagsfeiern im Museum ist nach wie vor stark. Auch hier muss derzeit leider eine Absage erteilt werden. Attraktiv und nachgefragt ist weiterhin der „Sisi Mobil Museumskoffer“.

Rätseln, basteln und malen

Ausgestattet mit Büchern über die Kindheit der späteren Kaiserin Elisabeth, CDs mit Zither- und Volksmusik von Herzog Max in Bayern, Memorys mit Motiven von ausgewählten Museumsobjekten, verschiedenen Puzzles und natürlich ganz vielen Rätseln, Bildern zum Ausmalen, Anziehpuppen zum Ausschneiden, ist er nicht nur geeignet, den Heimat und Sachkundeunterricht in der Schule lebendig zu vermitteln, er eignet sich darüber hinaus genauso gut für fröhliche Spielenachmittage in den Ferien, in Schullandheimen oder auch Kindergärten. Sehr gut lässt sich auch ein Kindergeburtstag damit gestalten. „Und ein Life-Museumsbesuch kann nachgeholt werden“, so hofft Roswitha Wenzl.

Ein Audioguide für kleine Besucher des Kaiserin Elisabeth Museums

Die Leihgebühr für den Museumskoffer für 14 Tage beträgt 20 Euro. Reservierung erforderlich bei Roswitha Wenzl, E-Mail roswitha.wenzl@me.com, Telefon 0151/46329017, online www.kaiserin-elisabeth-museum.de. Der Audio Guide „Für Kinder von Kindern gestaltet“ kann von allen Kindern genutzt werden, die zu den offiziellen Öffnungszeiten das Museum vom 1. Mai bis 23. Oktober mit Eltern, Großeltern und Freunde und Freundinnen besuchen.