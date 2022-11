Was sich mit dem Winterfahrplan beim MVV ändert

Mit dem Winterfahrplan gibt es einige Änderungen beim MVV-Regionalbusverkehr. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Landkreis - Ein flächendeckender 20-Minuten-Takt bei der S-Bahn und zahlreiche Verbesserungen im MVV-Regionalbusverkehr. Jetzt gibt es die wichtigsten Informationen zum bevorstehenden Fahrplanwechsel am 11. Dezember, die auch den Landkreis Starnberg betreffen.

Neben den Neuerungen bei Fahrplänen und Angebot gibt es auch Neues vom Erscheinungsbild des Münchner VerkehrsVerbunds (MVV) zu berichten, so eine Pressemitteilung von conTakt. Außerdem in der Herbst-Ausgabe: Mit dem neuen Busbetriebshof München-Moosach der MVG und der neuen Leitstelle für die S-Bahn machen sich die größten Verkehrsunternehmen im MVV fit für die Zukunft.

Verbesserungen im MVV-Regionalbusverkehr

Das MVV-Kundenmagazin liegt kostenlos in den Verkehrsmitteln im MVV, im Zugangsbereich der U-Bahn, bei den MVG-Kundencentern, im S-Bahn-Servicecenter am Hauptbahnhof sowie in den DB/MVV-Kunden-Centern im Hauptbahnhof Zwischengeschoss und im Ostbahnhof aus. Auf der Webseite des MVV lässt sich der conTakt außerdem online durchblättern. (kb)