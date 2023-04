Wasserwacht Pilsensee erlebt zwei Jahre voller Höhen und Tiefen

Die Corona-Pandemie beeinflusste das Geschehen bei der Wasserwacht Pilsensee. Bei der Jahreshauptversammlung werden aktive Mitglieder für ihre Arbeit während dieser Zeit ausgezeichnet. © Wasserwacht Pilsensee

Seefeld - „Es waren besondere Jahre unter besonderen Umständen, sodass wir auch besondere Maßnahmen ergreifen mussten.“ Wie die Vorsitzende der Wasserwacht am Pilsensee, Susanne Breuer, bei der Jahreshauptversammlung betont, lief durch die Corona-Pandemie vieles anders als gewohnt.

Bei der Jahreshauptversammlung dieser Tage berichtet die Wasserwacht Pilsensee von den vergangenen Wachsaisonen 2021 und 2022. Nach dem Jahr 2020 waren die Wasserretter schon daran gewöhnt. Deshalb konnte wie auch bereits 2020 trotz Pandemie an jedem Wochenende der Wachdienst gewährleistet werden. „Wir bedanken uns sehr bei all unseren aktiven Helfern, die trotz der zusätzlichen Anforderungen wie Impfungen und Testungen bereit waren, Wachdienste zu übernehmen“, so Susanne Breuer.

Über 6000 Wachstunden am Pilsensee

Über 6000 Wachstunden verbrachten die ehrenamtlichen Wasserretter in den beiden vergangenen Jahren am Pilsensee. Dabei versorgten sie Verletzte, suchten Vermisste und halfen erschöpften Wassersportlern zurück ans sichere Land. Unter Beachtung von Hygienemaßnahmen konnten auch zahlreichen Kindern Schwimmabzeichen abgenommen werden und auch Nachwuchs ausgebildet werden. „An einem Tag konnten wir über zwanzig glücklichen Kindern ein Schwimmabzeichen verleihen“, freut sich Breuer.

Anna Gebhard löst Richard Schneider bei der Jugendarbeit ab

Auch die Jugendarbeit konnte ab Juli 2021 wieder in Präsenz stattfinden. „Das war eine große Freude und Erleichterung für uns alle“, betont Anna Gebhard, die im Jahr 2022 zur neuen Jugendleiterin der Wasserwacht Pilsensee gewählt wurde. Sie löst Richard Schneiders ab, der das Amt aus zeitlichen Gründen abgeben musste. So konnten die alljährlichen Ferienprogramme angeboten und sogar ein Inklusionstag veranstaltet werden, bei dem eine Gruppe einer heilpädagogischen Tagesstätte zu Besuch war. Im Herbst 2021 konnte das Schwimmtraining der Jugend wieder im Hallenbad stattfinden und im Jahr 2022 normalisierte sich die Situation weiter. „Damit die Jugendlichen wieder an den Wachdienst herangeführt werden, haben wir Jugendwachtage veranstaltet, an denen die Nachwuchsrettungsschwimmer aktiv vor Ort waren und viel lernen konnten“, erklärt Gebhard.

Digitale Schulungen, aber Training in Präsenz

Der Technische Leiter, Ludwig Zitzelsberger, berichtet von digitalen Schulungen, aber auch von Trainings in Präsenz, die im Gegensatz zum Jahr 2020 wieder leichter möglich wurden. Sowohl dabei als auch beim Wachdienst mussten besondere Hygienemaßnahmen beachtet werden. „Doch trotz der zusätzlichen Anforderungen waren wir für die Einsätze gut gerüstet“, berichtet Zitzelsberger. Zudem sicherte die Wasserwacht Pilsensee im Jahr 2022 wieder mehrere Veranstaltungen ab, wie die Munich Camping&Outdoor Days im Mai.

Klaus Schöttner, Richard Schneiders und Maximilian Bäumker leisten die meisten Wachstunden

Auch in diesem Jahr wurden die Mitglieder mit den meisten Wachstunden geehrt. Die ersten drei Ränge belegten Klaus Schöttner, Richard Schneiders und Maximilian Bäumker. Es wurden zudem zahlreiche Zeitauszeichnungen verliehen.

Wasserwacht-Medaille in Silber für Lorenz Zitzelsberger

Darüber hinaus wurden Tobias Breuer, Richard Schneiders, Klaus Schöttner und Tom Schwarzer mit der Wasserwacht Medaille in Bronze sowie Lorenz Zitzelsberger mit der Wasserwacht Medaille in Silber ausgezeichnet. (kb)