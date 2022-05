Wasserwacht Tutzing räumt im Kustermannpark auf

Fast-Food-Verpackungen, Flaschen und Getränkebecher machten den meisten Müll aus, die die fleißigen Helferinnen und Helfer der Wasserwacht Tutzing am Dienstagabend eingesammelt haben © Wasserwacht Tutzing

Tutzing - Im Rahmen der „ Ramadama“ Aktionen, hat sich die Wasserwacht Tutzing am Dienstag Abend um den Kustermannpark gekümmert.

Organisator war Jugendgruppenleiter Raimund Arcypowski, der sich um Material und Personal wie auch Abstimmung mit der Gemeinde gekümmert hat. In mehreren Gruppen suchten die ehrenamtlichen Helfer Kustermannpark und Johannishügel nach herum liegenden Müll ab.

Wie zu erwarten war, wurden diverse Fast-Food-Verpackungen, Flaschen und Getränke Becher aufgesammelt, sogar ein einzelner Sicherheitsschuh war dabei. Da der Ausgangspunkt die Wasserrettungsstation Tutzing war, haben sich die Ehrenamtlichen als erstes um den Parkplatz auf dem Weg zum Kustermannpark gekümmert. Dort konnten sie einen Schachtdeckel wieder an seinen ursprünglichen Bestimmungsort platzieren, der verrutscht war.

Die Ausbeute lässt auf eine mindere Achtsamkeit der Besucher des Areals schließen, obwohl dort viele Mülleimer vor Ort sind.

„Naturschutz gehört mit zu unseren Aufgaben“ sagt Jugendleiter Raimund Arcypowski. Dieses Jahr wird die Wasserwacht noch weitere Stellen in Tutzing am See vom Müll befreien.