Wechsel im Vorstand der Gemeindestiftung Gräfelfing

Teilen

Von Anbeginn dabei: (v.l.) Bürgermeister Peter Köstler verabschiedet Petra Schaber und Dr. Frauke Schwaiblmair im Beisein von Altbürgermeister Eberhard Reichert. © Gemeinde Gräfelfing/Doll

Gräfelfing - Die Gemeindestiftung Gräfelfing stellt den Tätigkeitsbericht vor und gibt personelle Änderungen in der Vorstandschaft bekannt.

Ende 2010 gegründet, verfolgt die Gemeindestiftung Gräfelfing den Zweck, vor Ort schnell und unbürokratisch zu helfen, wenn staatliche und kommunale Mittel ausgeschöpft sind. Darüber hinaus möchte die Stiftung auch die Gemeinschaft in Gräfelfing fördern. Dazu unterstützt sie entsprechende Projekte mit finanziellen Zuschüssen. Im Jahr 2022 wurden rund 24.000 Euro ausbezahlt – an 25 Familien beziehungsweise Einzelpersonen, darüber hinaus wurden vier Projekte unterstützt. An Spenden gingen rund 74.000 Euro plus der Hilfen aus der Wunschbaumaktion 2022 ein.

Emil Knies und Dr. Sabine Müllauer übernehmen Ämter bei der Gemeindestiftung Gräfelfing

Jetzt fand der jährliche Rechenschaftsbericht der Gemeindestiftung mit den Mitgliedern des Vorstands und des Stiftungsrats im Rathaus statt. In dieser wurden die aktuellen Zahlen bekannt gegeben sowie ein Wechsel im Vorstand. Zwei langjährige Mitglieder wurden verabschiedet, die sich um die Stiftung sehr verdient gemacht hatten: Dr. Frauke Schwaiblmair und Petra Schaber gehörten seit der Gründung der Stiftung im Jahre 2010 zum Vorstand.



Mit Ablauf der Amtsperiode haben sie sich entschieden, aus persönlichen Gründen für eine weitere Periode nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Sie geben ihre Ämter weiter an Emil Knies, Initiator des Repair-Cafés und Mitwirkender beim Würmtal-Tisch, sowie Gemeinderätin Dr. Sabine Müllauer, Mitglied im Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport. Günter Roll, dessen Amtszeit ebenfalls endete, stellte sich für eine weitere Periode zur Verfügung und wurde in seiner Funktion bestätigt. Ebenso Rechtsanwältin Corinna Zillich sowie Bankkaufmann (i.R.) Alfred Kordick in ihren Funktionen im Stiftungsrat. (kb)