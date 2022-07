Wechsel im Vorstand der Würmtal-Rotarier

Teilen

Der alte und der neue Vorstand des Rotary Clubs Gauting-Würmtal: (v.l.) Udo Hesse, Constanze Schuchmann, Kai Moser, Philipp Neuwöhner, der Präsident 2022/23 Dr. Klaus Höchstetter, Andreas Heene, Uwe Dörnbrack, die Präsidentin 2021/22 Kristin Groß-Stolte, Peter Helfrich, Dr. Andreas Albath und Dr. Astrid Klinger. © privat

Gauting – Es gibt einen Wechsel an der Spitze des Rotary Club Gauting-Würmtal. Kristin Groß-Stolte gibt das Amt bei der Mitgliederversammlung an ihren Nachfolger weiter.

Dr. Klaus Höchstetter übernimmt die Präsidentschaft, so entschieden es jüngst die Vorstandswahlen. „Es war ein kompliziertes Jahr, aber wir können heute sehr zufrieden sein, wie es gelaufen ist“, bilanzierte Kristin Groß-Stolte, Präsidentin des Rotary Clubs Gauting-Würmtal in den Jahren 2021/22 ihre Amtszeit. Immer wieder prägte die Sorge, ob und unter welchen Corona-Regeln Veranstaltungen und Aktionen möglich sind die Arbeit des scheidenden Vorstands. Dennoch gelang es die regelmäßigen Treffen der Würmtal-Rotarier durchzuführen, überwiegend in Hybrid-Form mit einem Teil der Teilnehmer vor Ort und anderen per Bildschirm zugeschaltet.

Der ehemaligen Bundesminister Thomas de Maiziere war zu Gast

So konnte der Kontakt und Austausch gut aufrecht erhalten werden und ein abwechslungsreiches Programm mit interessanten Referenten, zum Beispiel dem ehemaligen Bundesminister Thomas de Maiziere oder dem Starnberger Landrat Stefan Frey, durchgeführt werden. Das besondere Highlight war aber sicherlich das Benefizkonzert im Mai mit dem bekannten Violinisten Ingolf Turban, selbst Mitglied im Rotary-Club und der Pianistin Tomoko Sawallisch. „Wir waren glücklich, dass nach zweimaliger Verschiebung dieses Benefizkonzert im voll besetzten Künstlerhaus stattfinden konnte und unser Spendenaufkommen für unsere Sozialprojekte erheblich gesteigert hat“, betonte Kristin Groß-Stolte. Neben dem zum Teil langjährigen Engagement der Rotarier in Sozialprojekten im ganzen Würmtal (unter anderem im Schulbereich, für die Tafeln, beim Mädchenheim Gauting) und den internationalen Projekten wie „End Polio Now“ oder der „Ein Dollar Brille“ war die unbürokratische Unterstützung der Ukraine-Hilfe, etwa durch den Arbeitskreis Ausländerkinder, im BRK-Mehrgenerationenhaus und der VHS ein besonders wichtiges Thema der vergangenen Monate.

Nachfolger Dr. Klaus Höchstetter ist neuer Präsident

So konnte Kristin Groß-Stolte die Präsidentennadel an ihren Nachfolger Dr. Klaus Höchstetter unter großem Applaus der zahlreich erschienenen Rotarier bei der Mitgliederversammlung zur Ämterübergabe weitergeben. Der neue Vorstand will die bisherigen Initiativen kontinuierlich weiterführen, hofft aber insbesondere, den traditionellen und nun schon zweimal ausgefallenen Benefizbasar im Gautinger Rathaus am 11. September wieder durchführen zu können. „Besonders wichtig ist uns, dass wir den internationalen Jugendaustausch der Rotary-Clubs wieder aktiv beleben können“, erklärte der neue Präsident Dr. Klaus Höchstetter. Unter stabileren Bedingungen würde der Rotary Club zukünftig wieder gerne mehreren Schülern aus dem Würmtal ein Austauschjahr ermöglichen und im Gegenzug ausländischen Schülern ein Jahr in Gastfamilien in der Region aufnehmen. „Wir sind ein Club der Tat – überall da wo Not herrscht und unbürokratische Hilfe einen Unterschied machen kann, wollen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten helfen“, fasste der frischgebackene Präsident die Ziele des vor ihm liegenden Jahres zusammen. (kb)