Wegen Bauarbeiten fällt das Gräfelfinger Straßenfest aus

Bahnhofstraße Ost: Wegen der Straßensanierung und der Verlegung von Fernwärmeleitungen muss das beliebte Straßenfest heuer leider ausfallen. © Panthermedia

Gräfelfing – Nach gründlicher Abwägung aller Argumente haben sich der Gräfelfinger Bürgermeister Peter Köstler, Straßenfest-Organisator Jan Konarski sowie das Sachgebiet Tiefbau und die Ordnungsverwaltung darauf verständigt, das beliebte Straßenfest in diesem Jahr „ausnahmsweise nicht durchzuführen“. So heißt es in einer Pressemittelung aus dem Gräfelfinger Rathaus.

„Hintergrund dieser Maßnahme ist die Grundsanierung der Bahnhofstraße Ost, die wir aufgrund ihrer Dringlichkeit nicht länger aufschieben können“, erklärt Bürgermeister Peter Köstler. „Wir bedauern diesen Schritt zwar außerordentlich, da das Straßenfest natürlich fest in unseren Jahreskalender gehört und das große Highlight nach den Sommerferien darstellt. Aber Aspekte der Sicherheit machen es nahezu unmöglich, es mit dem Wegfall der Straßenflächen durch die Baumaßnahme im Sommer korrekt durchzuführen.“

Fluchtwege, Flohmarkt, Verkehr

„Durch den Wegfall der entsprechenden Straßenflächen können nicht nur viele Angebote wie der Flohmarkt nicht durchgeführt werden, sondern es fallen vor allem auch Fluchtwege und Möglichkeiten der Umleitung des Verkehrs weg“, weiß Jan Konarski. Der Eichendorffplatz bleibe zwar von den Baumaßnahmen im Grunde unangetastet, aber das Kinderprogramm könne dennoch in gewohnter Form nicht durchgeführt werden. Denn durch den Umleitungsverkehr auf der Rottenbucher Straße werde hier zu viel Verkehrsaufkommen sein, auch die Buslinien würden natürlich entsprechend umgeleitet. „Ebenso können wir auch die Angebote des Straßenfests, die in der Rottenbucher Straße stattfinden, nicht durchführen“, so Konarski. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber für dieses Jahr sehen wir leider keine andere Möglichkeit. Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger und natürlich alle Freunde des Straßenfests dafür um Verständnis. Im nächsten Jahr wird es dafür wieder umso schöner werden.“

Sanierung in zwei Schritten

Der östliche Teil der Bahnhofstraße ist in einem schlechten Zustand, der die Verkehrssicherheit bereits beeinträchtigt. Daher ist eine tiefgehende Sanierung erforderlich. Sie wird auch die Entwässerung miteinschließen, um besser auf künftige Starkregenereignisse vorbereitet zu sein. Zudem werden bereits Fernwärmeleitungen verlegt, um voraussichtlich ab 2025 Teile der Gemeinde mit Fernwärme aus Tiefengeothermie versorgen zu können. Die Sanierung erfolgt in zwei Abschnitten: Der erste Bauabschnitt erstreckt sich vom Eichendorffplatz bis vor die Einmündung der Tassilostraße. Er beginnt Anfang Juli 2023 und läuft voraussichtlich bis Mitte November. Der zweite Bauabschnitt reicht von der Tassilostraße bis vor die Einmündung der Stefanusstraße. Er findet etwa von Mitte März bis Mitte August 2024 statt.