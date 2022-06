Wegen Straßenbauarbeiten geht es nur einspurig durch Starnberg

In den kommenden Wochen muss in Starnberg mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. An der B2 wird die Fahrbahndecke erneuert. © Mia Bucher/dpa/Symbolbild

Starnberg - An den ersten beiden Juni-Wochenenden wird in Starnberg an der B2 gebaut. Zudem geht es an zwei Werktagen nur einspurig durch die Stadt.

Wie das Staatliche Bauamt Weilheim erklärt, wird an den ersten beiden Juni-Wochenenden durchgearbeitet - von Freitag, 20 Uhr bis Montag, 6 Uhr. Im Rahmen der Deckenbauarbeiten wird die bestehende Fahrbahn auf einer Länge von rund 220 Metern abgefräst und neu asphaltiert. Anschließend werden sämtliche Entwässerungseinrichtungen wie Gußasphaltrinnen, Schächte und Gullys in diesem Bereich an die neue Fahrbahnhöhe angeglichen.

Umleitung über Petersbrunner Straße und Gautinger Straße

Den Abschluss dieser Maßnahme bildet das Aufbringen der weißen Fahrbahnmarkierung. Die Verkehrsführung am ersten Wochenende von Freitag, 3. Juni bis Montag, 6. Juni: Am Freitagabend werden ab 20 Uhr bis Montag, 6 Uhr die Arbeiten im 24-Stunden-Betrieb an den Fahrspuren in Richtung Autobahn im Teilstück zwischen der Gautinger Straße und der Moosstraße in Angriff genommen. Der Verkehr in Richtung Autobahn wird auf einer Spur an der Baustelle vorbeigeführt. Der Verkehr in Richtung Stadtzentrum wird von Freitag, 20 Uhr bis Samstagvormittag über die Petersbrunner Straße und die Gautinger Straße umgeleitet. Ab Samstagvormittag wird diese Umleitung aufgehoben und auch der stadteinwärts fahrende Verkehr auf einer Fahrspur an der Baustelle vorbeigeführt.

Am zweiten Wochenende geht es nur einspurig voran

Verkehrsführung am zweiten Wochenende, Freitag, 10. Juni bis Montag, 13. Juni: Am Freitag werden erneut ab 20 Uhr die Arbeiten auf dem gleichen Teilstück zwischen Gautinger Straße und Moosstraße - diesmal an den Fahrstreifen in Richtung Stadtzentrum - aufgenommen und dauern bis Montagmorgen, 13. Juni, 6 Uhr. In dieser Zeit wird der Verkehr in beiden Richtungen jeweils auf einer Spur an der Baustelle vorbeigeführt.

Ein- und Ausfahrt an der Moosstraße nicht möglich

Die Ein- und Ausfahrt der Moosstraße in die B 2/Münchner Straße ist während dieser beiden Bauwochenenden nicht möglich. Die Moosstraße kann von Norden über die Petersbrunner Straße bis MAHAG erreicht werden. Die zwei Bushaltestellen in der Moosstraße werden an beiden beschriebenen Bauwochenenden an die im Norden nur wenige Meter entfernt liegenden provisorischen Bushaltestellen in der Petersbrunner Straße verlegt. Die Bushaltestelle vor dem Landratsamt direkt an der B 2 wird ebenfalls an diesen beiden ersten Juni-Wochenenden in die Petersbrunner Straße auf Höhe des Bayerischen Roten Kreuzes verlegt. Die Fußgänger können die B 2 an den üblichen Möglichkeiten überqueren. Sämtliche Geh- und Radwege an der B 2 sind während der Bauarbeiten offen.

Zusätzlicher einspuriger Verkehr von 7. und 10. Juni und von 13. bis 15. Juni

Zusätzlich wird zwischen Dienstag, 7. und Freitag, 10. Juni sowie zwischen Montag, 13. und Mittwoch, 15. Juni für insgesamt zwei Werktage an der Kreuzung der B 2/Münchner Straße mit der Gautinger Straße eine Fahrspur in Richtung Stadtzentrum weggenommen. Die Arbeiten beginnen jeweils ab etwa 7 Uhr morgens und dauern jeweils 24 Stunden. Eine Fahrspur verbleibt somit stadteinwärts offen. Der Grund für diese zusätzliche Maßnahme sind Arbeiten an der B 2 für die Querung von Ver- und Entsorgungsleitungen im Kreuzungsbereich der B 2 mit der Gautinger Straße.

Verkehrsinsel soll zum ersten Juniwochenende fertig sein

Das Team Tunnel Starnberg freut sich, dass die neue, etwa 50 Meter lange Verkehrsinsel im Kreuzungsbereich der B 2/Münchner Straße mit der Gautinger Straße und Uhdestraße zum ersten Juniwochenende fertiggestellt sein wird. Ab Freitag, 3. Juni aktiviert dies somit automatisch die bereits kommunizierte Formel „rechts rein, rechts raus“ für die Gautinger Straße und Uhdestraße.

Die neue Verkehrsinsel im angegebenen Bereich sowie der Umbau betroffener Kreuzungsbereiche tragen maßgeblich zur Realisierung eines optimierten Verkehrsflusses bei, je näher man an das künftige Nordportal rückt. Die Formel „rechts rein, rechts raus“ bezieht sich dabei auf die neue und jetzt gültige Situation von der Gautinger Straße und der Uhdestraße wie folgt: Von der Autobahn kommend kann in die Gautinger Straße rechts eingebogen werden. Von der Gautinger Straße kommend kann künftig nur rechts in die B 2 (Münchner Straße) stadteinwärts eingefahren werden. Vom Stadtzentrum kommend kann in die Uhdestraße rechts eingebogen werden. Von der Uhdestraße Richtung B 2 fahrend kann künftig nur noch rechts in die Münchner Straße Richtung Autobahn eingebogen werden. Für den Verkehrsfluss ab Freitag, den 3. Juni 2022 bedeutet dies somit konkret, dass sämtliche bisherigen Linksfahrbeziehungen entfallen. So kann ab diesem Zeitpunkt – vom Stadtzentrum auf der B 2 kommend – unter anderem auch nicht mehr links in die Gautinger Straße eingebogen werden.

Wie kommt man nach Gauting, auf die Autobahn und in die Stadt?

Eine vorwegweisende Beschilderung wird ab Freitag, 3. Juni auf diese möglichen Fahrbeziehungen hinweisen: Fahrtziel Gauting - vom Stadtzentrum über B 2 kommend: Links in Petersbrunner Straße einbiegen, weiter Richtung Gauting. Fahrtziel Gauting – von Autobahn über B 2 kommend: Rechts in Petersbrunner Straße einbiegen, weiter in Richtung Gauting. Fahrtziel Autobahn – von Gauting kommend: An der Kreuzung Gautinger Straße/Petersbrunner Straße links abbiegen in Petersbrunner Straße, weiter bis zur B 2, links abbiegen Richtung Autobahn. Fahrtziel Stadtzentrum Starnberg – von Gauting kommend: Wie gewohnt über die Gautinger Straße, an der B 2 an der neuen Verkehrsinsel rechts abbiegen Richtung Stadtzentrum. (kb)