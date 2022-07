Weinfest für die ganze Familie an der Kraillinger Bauhof-Remise

Gesellig wird es beim Weinfest des Gartenbauvereins Krailling am Samstag. (Symbolfoto) © VadimVasenin/Bildagentur PantherMedia

Krailling - Es soll ein Fest für die ganze Familie werden, das Weinfest des Gartenbauvereins Krailling am Samstag. Es gibt nicht nur feine Speisen und Getränke.

Bereits zum 29. Mal veranstaltet der Verein das Kraillinger Weinfest. Los geht es am Samstag, 23. Juli um 13 Uhr in der schattigen Remise am Kraillinger Bauhof (Eingang Fischerfeldstraße). Eingeladen sind nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder, für die ebenfalls beliebte Erfrischungsgetränke angeboten werden.

Weine aus vielen Ländern Europas

Für Erwachsene gibt es zudem ausgesuchte Weinspezialitäten aus vielen Ländern Europas. Dazu bietet Ute Sturm für die Besucherinnen und Besucher Brotzeiten mit Speck und vielen Sorten Käse an.

Bürgermeister Haux eröffnet das Weinfest

Eröffnung um 14 Uhr durch den Schirmherrn Bürgermeister Haux. Auch einen kleinen Pflanzenmarkt gibt es an dem Nachmittag. Bis 22 Uhr werden Getränke ausgegeben. Im überdachten Bereich findet das Fest bei nahezu jedem Wetter statt. (kb)