Weiß-blaue Flotte lichtet am Starnberger See den Anker

Teilen

Leinen los: Geschäftsführer der Bayerischen Schifffahrt, Michael Grießer, und Betriebsleiter Matthias Leis, Ehrenamtsministerin Ulrike Scharf und Finanz- und Heimatminister Albert Füracker eröffnen die Saison der Bayerischen Seenschifffahrt. © StMAS/Nikolaus Schaeffler

Starnberg – „Seit Ostersonntag heißt es wieder ‚Leinen los‘ für die Schiffe am Ammersee und Starnberger See“, so Finanz- und Heimatminister Albert Füracker beim Saisonstart der Bayerischen Seenschifffahrt auf dem Werftgelände in Starnberg.

Auf dem Tegernsee startete die Saison bereits am 25. März, während die Schiffe auf dem Königssee ganzjährig fahren. „Sowohl Starnberger See, Ammersee, Tegernsee als auch Königssee zählen zu beliebten Urlaubs- oder Ausflugszielen für Gäste von Nah und Fern. Die Seenschifffahrt bietet dabei eine ganz besondere Perspektive auf unsere wunderschöne Voralpenlandschaft. Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte können dieses Erlebnis ab sofort ganzjährig kostenlos nutzen“, freute sich Füracker.

Bayerische Seenschifffahrt ist 2022 wieder in der Gewinnzone

„Besonders erfreulich: Die Bayerische Seenschifffahrt fuhr in 2022 wieder in die Gewinnzone zurück und erzielte einen Jahresüberschuss von rund einer Million Euro! Insgesamt zählten die Schiffe auf den vier bayerischen Seen in 2022 rund 1,3 Millionen Fahrgäste und damit ca. 41 Prozent mehr als im Vorjahr.“



Gratis-Abo bei der Bayerischen Seenschifffahrt für Ehrenamtliche mit Ehrenamtskarte

Ehrenamtsministerin Ulrike Scharf betonte: „Bayern ist Ehrenamtsland! Nach GEMA-Gratisticket und Ehrenamtsversicherung kommt jetzt das Gratis-Abo für die Bayerische Seenschifffahrt! Ich freue mich, dass Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte jetzt kostenlos mit der gesamten Flotte der Bayerischen Seenschifffahrt fahren können – so oft sie wollen! Ein starkes Bekenntnis fürs Ehrenamt – Bayern gemeinsam stark!“



18,3 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2022: Ein Plus um 56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

Die Saison 2023 der Bayerischen Seenschifffahrt wird mit dem Start der Schiffe am Starnberger See und Ammersee am Osterwochenende offiziell eröffnet. Seit Ostersonntag stehen die Schiffe auf den beiden Seen wieder für ihre Fahrgäste bereit. Dank der Kooperation mit der Ehrenamtskarte sind ab sofort sämtliche Linienfahrten mit der Flotte der Bayerischen Seenschifffahrt für alle Inhaberinnen und Inhaber der Karte ganzjährig kostenfrei.

Die 2011 durch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales ins Leben gerufene Ehrenamtskarte ist sichtbares Zeichen der Anerkennung für besonderes bürgerschaftliches Engagement. Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte erhalten zahlreiche Vergünstigungen in privaten und öffentlichen Einrichtungen in teilnehmenden Städten und Landkreisen. So gewährt beispielweise die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung freien Eintritt für den Besuch aller Schlösser und Burgen in ihrer Trägerschaft. Die Bayerische Seenschifffahrt ist bereits von Beginn an Kooperationspartner der Ehrenamtskarte und erweitert nunmehr die langjährige Kooperation.



Während in den Jahren 2020 und 2021 Corona bedingt Verluste entstanden waren, erzielte die Bayerische Seenschifffahrt 2022 wieder einen Jahresüberschuss. Gute Zahlen konnten auch beim Umsatz verzeichnet werden. Dieser beträgt in 2022 18,3 Millionen Euro, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 56 Prozent. (kb)