Weiteres Stadtzuckerl für Radler

Radfahrer fahren auf einem Radweg. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Starnberg - Nachdem der Stadt beim Thema „Fahrradfreundlichkeit“ vor nicht allzu langer Zeit ein schlechtes Zeugnis ausgestellt worden war, unternimmt sie derzeit so einiges, um diesem Image entgegen zu wirken: So wird gemäß Beschluss des Umwelt-, Energie- und Mobilitätsausschusses im Umfeld der stark befahrenen Kreuzung Petersbrunner Straße/Gautinger Straße die Möglichkeit für Radler geschaffen, zu ihrem eigenen Schutz optional auch die Gehwege zu benutzen, um zum Beispiel sicherer abbiegen zu können.

Auch auf der Gautinger Straße in nördlicher Richtung ortsauswärts soll es Radfahrern bis zur Einmündung „Schwaige“ künftig erlaubt sein, auf dem Bürgersteig zu fahren. In entgegengesetzter Richtung dürfen die Radler an der Kreuzung Petersbrunner Straße geradeaus (südliche Gautinger Straße) auf einem noch zu schaffenden Fahrradschutz-streifen fahren als auch den Gehsteig zum Rechtsabbiegen in Richtung Leutstettener Straße und Bahnhof Nord nutzen. Ab Bahnunterführung Leutstettener Straße wird das Konzept „Gehweg/ Radfahrer“ bis zur Ecke Rheinlandstraße /Ferdinand-Maria-Straße fortgeführt, was auch mit dem Bemühen der Stadt zu tun hat, die bestehenden Lücken im innerörtlichen Radwegenetz zu schließen: Hier besteht via Rheinlandstraße Anschluss an den Fahrradschutzstreifen Hanfelder Straße.

Dort wiederum wird nun schon ab dem Ortseingang von Hanfeld her zeitlich und örtlich durchgängig „Tempo 30“ eingeführt: Sämtliche Fachbehörden und das Landratsamt haben dieser Maßnahme mit der Begründung „Lärmschutz“ inzwischen zu gestimmt. Sie liegt im gegenwärtigen Trend auch anderer Landkreisgemeinden wie Tutzing oder Inning, verstärkt Tempo 30-Bereiche auszuweisen. Stadtrat Josef Pfister (BMS) gingen die einstimmig beschlossenen Maßnahmen zu Gunsten des Fahrradverkehrs noch nicht weit genug: An der Kreuzung Gautinger-/Petersbrunner-/Leutstettener Straße hätte er gerne Aufstellflächen für die Radler gesehen, doch der zuständige Sachbearbeiter der Stadt, Jakob Bauer, erklärte, an dieser Stelle sei die erforderliche Fahrbahnbreite nicht gegeben.

Thomas Lochte