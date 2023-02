Weltklasse-Musiker spielen im Weßlinger Pfarrstadel

Florian Brandl (Foto) gastiert am Samstag mit Tizian Jost, Ludwig Leininger und Matthias Gmelin im Weßlinger Pfarrstadel. © Unser Dorf e.V.

Weßling – Mit dem Florian Brandl-Quartett kommen am Samstag, 25. Februar, um 19.30 Uhr Weltklassemusiker nach Weßling.

Der Jazz-Trompeter Florian Brandl teilte die Bühne mit Sam Rivers, Don Byron und Franco d’Andrea. Für sein Quartett schart er Gleichgesinnte um sich. Zu Gast ist die Formation im Weßlinger Pfarrstadel auf Einladung des Vereins „Unser Dorf“. Die Musiker kennen sich aus verschiedenen Projekten: Tizian Jost, Jazz-Pianist, einer der versiertesten Vertreter seines Fachs hierzulande. Seit über 30 Jahren ist er aus der Münchner Szene nicht mehr wegzudenken. Ludwig Leininger, gebürtiger Münchner, Jazz-Bassist, Wegbegleiter von Klaus Doldinger, Giora Feidman und Joe Kienemann. Und dann ist da noch Matthias Gmelin, der in New York Jazzschlagzeug studiert hat. Gmelin spielte an der Seite von Ed Schuller, Miles Griffith, Joe Chambers und vielen anderen.

Quartett spielt in Weßling Musik von Louis Armstrong

Das Quartett widmet sich der Musik von Louis Armstrong und würdigt den weit über die Grenzen des Genres Jazz hinaus bekannten Musiker. Näheres unter www.florian-brandl.de. Karten gibt es per E-Mail unter brigitte.weiss@unserdorf-wessling.de. (kb)