Weltweite Kinderrechte im Fokus: Sternsinger-Aktion in Gilching ging erfolgreich zu Ende

Teilen

Das Wort Kinderrechte liegt aus einzelnen Buchstaben mit vielen anderen Buchstaben auf einem Tisch. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Gilching - Lange war ungewiss, in welcher Form die Sternsinger zur Aktion 2022 den Segen in Gilchings Häuser würden bringen können. Das Organisationsteam rund um Birte Hartl, Maureen Hermsen und Marion Kuntz hat sich einiges einfallen lassen, um möglich zu machen, was nur irgend geht.

Unzählige Segenspäckchen wurden gepackt und lagen in den drei Kirchen aus. So konnte sich jeder den Segen nach Hause holen. Wer nicht selbst in die Kirchen kommen konnte, hatte die Möglichkeit, sich die Sternsinger nach Hause zu bestellen. Es gab auch ganz neue kreative Ideen, so zum Beispiel einen Drive-in, an dem sich jeder den Segen vor der Kirche St. Sebastian abholen konnte. Ein weiteres Mal hatten die Sternsinger am Dreikönigstag einen Stand vor den Türen der Kirche.



„Wir waren zwar unterwegs, aber natürlich nicht ansatzweise so intensiv wie in Jahren vor der Pandemie. Die Auswirkungen haben wir auf allen Ebenen zu spüren bekommen. Wir hatten wesentlich weniger Sternsinger im Einsatz, konnten keine neuen Kinder dazunehmen“, so Maureen Hermsen vom Organisationsteam.



Rund 4.500 Euro sind schließlich bei der Sternsingeraktion an Spendengeldern zusammengekommen, die heuer unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ vor allem Kinder in Afrika unterstützen.

Kreisbote