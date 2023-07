Wem gehört der Rucksack aus dem Tutzinger Taxi?

Taxis wurden am Mittwoch als Schienenersatzverkehr eingesetzt. Dabei nahm ein Fahrgast in Tutzing den Rucksack des Taxifahrers mit und ließ seinen liegen. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Tutzing - Der Rucksack des Taxifahrers in Tutzing ist weg. Der des Fahrgasts liegt im Fundbüro München. Wer kann den Fall aufklären? Am Mittwoch sind Taxis als Schienenersatzverkehr eingesetzt. In Tutzing greift ein Fahrgast im Koffer

Wie die Polizeiinspektion Starnberg erklärt, wurden am Mittwoch in einem Taxi Rucksäcke verwechselt. Gegen 12 Uhr fuhr eine bisher unbekannte männliche Person mit einem Taxi in Tutzing. Es war im Schienenersatzverkehr eingesetzt. Vermutlich verwechselte der Fahrgast seinen Rucksack mit dem des Taxifahrers. Als dies dem Taxifahrer auffiel, meldete er sich bei der Polizeiinspektion 45 in München und gab den Rucksack des Fahrgasts ab.

Wer hat in Tutzing den Rucksack des Taxifahrers mitgenommen?

Im Rucksack des Fahrgasts befanden sich keine Sachen, die Hinweise auf die Identität des Fahrgasts zulassen. Der Fahrgast kann sich gerne bei der Polizei oder direkt einem Fundbüro melden. Der Rucksack des Fahrgasts wurde bereits an das Fundbüro weitergeleitet. (kb)