Wem gehört die Einbruchs-Leiter in Herrsching?

Am 1. Mai wird in eine Spielhalle in Herrsching eingebrochen. Jetzt sucht die Polizei den Besitzer der benutzten Leiter. © dpa/Silas Stein/Symbolfoto

Herrsching - Mit einer Leiter verschafft sich ein Einbrecher am 1. Mai Zugang zur Spielhalle in der Gewerbestraße in Herrsching. Um den Fall aufklären zu können, sucht die Polizei nun nach dem Besitzer der Leiter.

Wie die Polizei Herrsching heute mitteilt, bearbeitet sie den Fall und sucht in dem Zug nach einem Anwohner, dem die vom Einbrecher benutzte Leiter gegebenenfalls fehlt. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der unbekannte Täter die Leiter (Teil einer Alusteckleiter) im Nahbereich des Tatortes gefunden hat und für den Einbruch verwendete.

Die Anwohner und Firmen im Bereich der Gewerbestraße werden gebeten zu überprüfen, ob diesen eventuell eine Leiter/ein Leiterteil entwendet wurde. Die Polizei in Herrsching bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08152/9302-0.

Mit Leiter ins Obergeschoss des Gebäudes eingedrungen

Im ersten Stock schlug der Täter am 1. Mai gegen 6 Uhr morgens ein Fenster ein und zog dann auch gleich die Leiter mit ins Gebäude, wohl um keine weitere Aufmerksamkeit von Bürgern zu erregen. In der Spielhalle gelang es dem Unbekannten einen Automaten aufzubrechen und daraus rund 400 Euro zu entwenden, an einem weiteren Automat scheiterte er dann jedoch. Möglicherweise musste er seine Tat auch abbrechen, da ihm das Werkzeug ausging, so blieb ein Hebelwerkzeug in einem Automaten verkeilt stecken, von einem Trennschleifer konnte am Tatort eine verbrauchte sowie eine zerbrochene Trennscheibe aufgefunden werden. Aufgrund der erheblich beschädigten bzw. zerstörten Automaten beträgt der Sachschaden nahezu 20.000 Euro. Sachdienliche Hinweise oder auch die Mitteilung von verdächtigen Wahrnehmungen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden erbeten an die Polizeiinspektion Herrsching. (kb)