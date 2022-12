Wenige witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Landkreis Starnberg

Von: Alma Bucher

Teilen

Das winterliche Wetter sorgte im Landkreis für wenige Unfälle. Oft war auch unangepasste Geschwindigkeit im Spiel (Symbolbild). © IMAGO / Fotostand

Landkreis - In Bezug auf die Witterungslage waren im Bereich der Polizeiinspektion Starnberg seit Mittwoch drei relevante Unfälle zu verzeichnen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Gestern Vormittag gegen 9.30 Uhr rutschte ein 36-jähriger Tutzinger auf der Straße von Tutzing über die Ilkahöhe nach Monatshausen in einer leichten Rechtskurve in den Gegenverkehr. Er hatte versucht, auf dieser leichten Gefällstrecke zu bremsen. Hierdurch kam sein 3er-BMW ins Rutschen. In diesem Moment kam ihm eine 66jährige Frau aus Tutzing mit ihrem Nissan entgegen. Die Frau versuchte noch auszuweichen, konnte den Frontalzusammenstoß jedoch nicht verhindern. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt, den Schaden an den Fahrzeugen schätzen die aufnehmenden Beamten auf jeweils ca. 7000 Euro.

Front des Fahrzeugs komplett demoliert

Am Nachmittag, gegen 15 Uhr war es ein 38 Jahre alter Mann aus Berg, der mit einem Renault Kangoo auf der Kreisstraße zwischen Münsing und Höhenrain von der Fahrbahn rutschte. Er kam in einer leichten Linkskurve nach rechts ab und prallte gegen einen Baum. Gegenüber den aufnehmenden Beamten klagte er über ein Stechen in der Brust, weshalb er mit dem Verdacht auf eine Rippenfraktur vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht wurde. Die Front seines Fahrzeugs war komplett demoliert, der Renault musste deshalb abgeschleppt werden. Hier schätzen die Beamten den Sachschaden auf 15.000 Euro.

Bußgeldverfahren für alle Fahrer

Ähnlich erging es Donnerstag Morgen gegen 5.30 Uhr einer 31-jährigen Starnbergerin. Sie fuhr auf der B2 in Richtung Weilheim, als sie kurz vor Wieling von der schneeglatten Fahrbahn nach rechts in den Graben rutschte. Da sie über Kopfschmerzen klagte, wurde auch sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Klinikum gebracht. Ihr Toyota wurde an der Front beschädigt und wurde abgeschleppt. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Auf alle drei Fahrer wartet ein Bußgeldverfahren wegen nicht angepasster Geschwindigkeit.