Weniger Markttage beim Nachtmarkt in Herrsching

Von: Petra Straub

Teilen

Der Nachtmarkt in Herrsching findet erneut statt. Die Ausstellungstage wurden jedoch reduziert. (Symbolfoto) © Ingmar Wein

Herrsching – Die Märkte von Geja Event in Herrsching sind beliebt. Nach Einschränkungen in der Corona-Zeit locken in diesem Jahr zwischen Ostern und Tag der Deutschen Einheit wieder zahlreiche Veranstaltungen Besucherinnen und Besucher ans Ammersee-Ostufer. Der Gemeinderat hat dafür das Okay gegeben, den Nachtmarkt jedoch zeitlich eingeschränkt und nennt die Gründe dafür.

„Massive Beschwerden“ wegen der Dauer des Nachtmarkts habe es seitens der Bürgerschaft gegeben, erklärte Bürgermeister Christian Schiller bei der vergangenen Gemeinderatssitzung. Anlieger hätten aus Frust bereits ihren Urlaub auf die Zeit des Nachtmarkts im August gelegt, um sich dem Besucherstrom mit all seinen Auswirkungen zu entziehen. Das bestätigte Lukas Höhl vom gemeindlichen Ordnungsamt, der über anonym eingegangene Briefe berichtete, über Beschwerden wegen Lärms und wegen unhaltbarer Zustände in den angrenzenden Straßen während des Markts. „Dem müsste der Gemeinderat Rechnung tragen“, forderte Schiller.

Knappe Mehrheit für Reduzierung auf acht Markttage in Herrsching

Sieben Tage dauerte der Markt 2017 und wurde in den Folgejahren schrittweise bis auf elf Tage im Jahr 2022 ausgeweitet. Nachdem die von Geja Event geforderten elf Markttage keine Mehrheit im Gremium fanden, einigte man sich schließlich mit knapper Mehrheit (10:9) darauf, den Nachtmarkt, dieses Jahr nur an acht Tagen zu gestatten. Der letzte Veranstaltungstag wird der Feiertag Mariä Himmelfahrt am 15. August sein. Geöffnet ist samstags, sonntags und an Feiertagen von 11 bis 23 Uhr und wochentags von 15 bis 22 Uhr. Begonnen wird der Marktreigen mit dem Seemarkt an Ostern von 8. bis 10. April, täglich von 11 bis 19 Uhr. An Pfingsten folgt der Strandmarkt von 26. bis 29. Mai. Geöffnet ist am Freitag von 14 bis 20 Uhr und von Samstag bis Montag von 11 bis 20 Uhr. Der Promenadenmarkt schließt die Geja-Markttage 2023 ab und findet von 30. September bis 3. Oktober statt, freitags von 14 bis 20 Uhr und von Samstag bis Montag von 11 bis 20 Uhr.