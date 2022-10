Vermisst: Wer hat die 25-jährige Beldem Gözlükaya aus Gilching gesehen?

Von: Alma Bucher

Teilen

Am Sonntag wurde die 25-Jährige das letzte Mal in München gesehen. © Polizeidirektion Oberbayern Nord

Gilching/München - Seit Sonntagnachmittag, 16. Oktober, wird die 25-jährige Beldem Gözlükaya vermisst. Sie wohnt in Gilching - hat sich zuletzt aber im Stadtgebiet München aufgehalten. Die Polizei München gibt an, dass sich die junge Frau nach aktuellem Ermittlungsstand in einer psychischen Ausnahmesituation befindet und dringend Hilfe benötigt.

Zuletzt wurde die Vermisste am Sonntag, 16. Oktober, gegen ca. 16.10 Uhr in einer Parkanlage in der Ganghoferstraße in München gesehen, seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt

Die Personenbeschreibung der Vermissten:

- 25 Jahre

- ca. 170cm groß

- normale Statur

- schulterlange schwarze Haare

- trug zuletzt graue Leggins, apricotfarbene Kapuzenjacke mit Schokofleck auf der rechten Brust. Hat einen weißen Rucksack dabei.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten werden unter Tel.: 089/894157-0 an die Polizeiinspektion Germering oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.