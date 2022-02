Wer hat geparkte Pkw in Starnberg und Gauting angefahren?

Die Polizei in Gauting und Starnberg sucht zwei Personen, die parkende Fahrzeuge angefahren haben. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Starnberg/Gauting - In Starnberg und in Gauting wurden am Wochenende Pkw angefahren. Die Schadensverursacher sind noch nicht bekannt. Wer hat etwas beobachtet?

Der Unfall in Gauting ereignete sich laut Polizei zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, gegen Mitternacht. Der geparkte Fiat 500 eines 40-jährigen Gautingers stand ordnungsgemäß geparkt in der Zugspitzstraße auf Höhe Hausnummer 16. An dem weißen Pkw wurde die vordere Stoßstange beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Gauting unter Telefon 089/893133-0 in Verbindung zu setzen.

Auto in der Maximilianstraße in Starnberg angefahren

Am Sonntag, zwischen 10 und 11 Uhr, wurde ein weißer Ford in der Maximilianstraße in Starnberg beschädigt. Dieser Stand auf Höhe der Hausnummer 2 am rechten Fahrbahnrand. Die Schadenshöhe, durch einen Kratzer und eine Delle an der hinteren Stoßstange, beträgt rund 1000 Euro. Zeugen der Unfallflucht sollen sich mit der Polizei Starnberg, Telefon 08151/364-0, in Verbindung setzen.