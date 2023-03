Wer hat in Gilching ein zwölfjähriges Mädchen angefahren?

Die Polizei Gauting sucht Zeugen eines Unfalls in Gilching. Dort wurde ein zwölfjähriges Mädchen von einem Pkw erfasst. © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Gilching - Am Donnerstag wurde in Gilching eine zwölfjährige Schülerin von einem Auto angefahren. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Wie die Polizei Gauting erklärt, ereignete sich der Unfall am 16. März gegen 16.45 Uhr. Die Schülerin befand sich auf dem Heimweg und wollte an der Einmündung Sonnenstraße/Starnberger Weg an der dortigen Verkehrsinsel die Straße überqueren. Bevor sie los lief, sah sie noch nach links und konnte einen Pkw in größerer Entfernung wahrnehmen

Mädchen aus Gilching erleidet eine Hüftprellung und Verletzung am Handgelek

Das Kind war sich sicher, dass sie die Verkehrsinsel noch gefahrlos erreichen konnte. Kurz bevor sie die Verkehrsinsel betrat, wurde sie von dem Pkw touchiert und stürzte zu Boden. Der Fahrer des Pkw bekam dies mit und hielt an. Er half der Zwölfjährigen auf die Beine, stieg danach aber wieder in seinen Pkw und fuhr davon.

Polizei Gauting sucht Zeugen den Unfalls mit einem silberfarbenen Pkw

Er entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Das Kind erlitt bei dem Zusammenstoß eine Hüftprellung sowie eine Verletzung am linken Handgelenk. Die Zölfjährige konnte weder die Marke des Pkw noch das Kennzeichen ablesen und gab nur an, dass der Pkw silberfarben war. Ob am Pkw ein Schaden entstanden ist, ist nicht bekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Gauting unter Telefon 089/893133-0 in Verbindung zu setzen. (kb)