Wer hilft den Schulanfängern in Gauting über die Straße?

Die Gemeinde Gauting sucht Schulweghelfer. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolfoto

Gauting - Morgens und mittags sorgen die Schulweghelfer in Gauting dafür, dass die Schulanfänger sicher über die Straßen kommen. Zum Beginn des neuen Schuljahres stehen jedoch zu wenig ehrenamtliche Helfer zur Verfügung.

Das neue Schuljahr steht vor der Tür und gerade zu Schulbeginn müssen sich vor allem Erstklässler an einen ungewohnten Schulweg gewöhnen. Die Gemeinde Gauting ist darum dringend auf der Suche nach ehrenamtlichen Helfern, die dafür sorgen, dass alle Kinder sicher zur Schule kommen.

14 Einsatzstellen in Gauting und sechs in Stockdorf

In Gauting müssen während der Schulzeiten montags bis freitags, morgens und mittags 14 Einsatzstellen betreut werden und in Stockdorf ist Helferbedarf an sechs Einsatzstellen.

Auch Springer werden in Gauting gesucht

Jeder Erwachsene mit einem Herz für Kinder und der Bereitschaft, sich bei Wind und Wetter für einen sicheren Schulweg einzusetzen, kann sich gerne direkt ans Rathaus wenden: entweder telefonisch unter 089/89337158 oder per E-Mail an post.schulen@gauting.de.

Auch Springer, die mögliche Ausfälle spontan und flexibel kompensieren können, sind herzlich willkommen. (kb)