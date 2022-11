Wer macht mit beim Herrschinger Christkindlmarkt?

Nach der Corona-Pause kann in Herrsching wieder ein Weihnachtsmarkt stattfinden. Bewerberinnen und Bewerber können sich bis 15. November melden. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Herrsching - In Herrsching findet dieses Jahr am dritten Adventswochenende wieder ein Christkindlmarkt an der evangelischen Erlöserkirche statt. Wer sich daran beteiligen möchte, kann sich noch bis Dienstag, 15. November, anmelden.

Wer sich für einen Platz auf dem Markt am Samstag/Sonntag, 10./11. November, nahe des S-Bahnhofs Herrsching interessiert, hat noch bis Anfang nächster Woche Gelegenheit, sich bei der Gemeinde anzumelden. Das Anmeldeformular ist im Rathaus Herrsching erhältlich und auf unserer Internetseite zu finden. Geöffnet ist der Markt am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

Weihnachtliche und handgefertigte Produkte werden angeboten

Dieses schicken Interessierte bis spätestens 15. November der Gemeinde Herrsching zu. Um ein attraktives und weihnachtliches Angebot präsentieren zu können, bittet die Gemeinde weihnachtliche und handgefertigte Artikel sowie Selbstgebasteltes und Hausgemachtes anzubieten. Sollte Interesse bestehen, reserviert die Gemeinde Herrsching Bewerberinnen und Bewerbern gerne auf dem Marktgelände eine Fläche für einen Stand. (kb)