Wer startet mit Landrat Stefan Frey beim Landkreislauf in Andechs?

Von: Petra Straub

Bereiten den 38. Lauf des Landkreises Starnberg in Andechs vor: Simon Billinger (v.l.) vom TSV Erling-Andechs, Markus Lübbe vom Landratsamt, Niki von Dehn vom BLSV, Bürgermeister Georg Scheitz aus Andechs und Landrat Stefan Frey. Im Hintergrund sind die drei Strecken der Läufe nordwestlich von Andechs zu sehen. © Petra Straub

Starnberg/Andechs – Sportler und solche, die es werden möchten, können sich in diesem Jahr wieder am Lauf des Landkreises Starnberg beteiligen. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wird die 38. Auflage der größten Breitensportveranstaltung im Landkreis am 8. Oktober in der Gemeinde Andechs durchgeführt. In der Gruppe trainieren kann man schon jetzt mit dem TSV Andechs. Beim Lauf gibt es zahlreiche Neuerungen.

Vieles bleibt beim Alten, es gibt jedoch auch einige Änderungen in diesem Jahr. Das berichten die Organisatoren und der Ausrichter, der TSV Erling-Andechs, bei einer Pressekonferenz im Andechser Rathaus. Weil man von steigenden Inzidenzen und somit auch krankheitsbedingten Ausfällen von Sportlerinnen und Sportlern ausgeht, werden die Größen der teilnehmenden Teams von ursprünglich zehn auf sechs Teilnehmer reduziert. Dadurch können mehrere Aktive trainieren und dann – notfalls – mit nur einem Sechser-Team starten. Vorsichtshalber wird die Siegerehrung nicht wie in den Vorjahren in der Brunnangerhalle in Starnberg durchgeführt, sondern direkt nach dem Lauf im Freien im Start- und Zielbereich am großen Klosterparkplatz in Andechs. „Das bringt auch einen ökologischen Vorteil“, sagt Landrat Stefan Frey in Andechs. So müsse kein Sportler und keine Sportlerin nach dem Lauf noch einmal ins Auto steigen und nach Starnberg fahren.



Starnbergs Landrat Stefan Frey ist schon ganz heiß auf den Landkreislauf

Die Veranstalter raten auch dazu, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Landkreislauf zu kommen. Frey: „Wer mit dem Rad kommt, kann sich dabei gleich für den Lauf aufwärmen.“ Bürgermeister Georg Scheitz weist in diesem Zusammenhang auf die bestehenden Busverbindungen in alle vier Himmelsrichtungen hin. Während Scheitz den Lauf, der im Rahmen des Jubiläums „100 Jahre TSV Erling-Andechs“ durchgeführt wird, als Zuschauer beobachten wird, kündigt Landrat Stefan Frey an, sich auch diesmal wieder aktiv zu beteiligen und einen vorderen Platz belegen zu wollen. „Ich bin schon ganz heiß drauf“, sagt er der Presse. Näheres zum Ablauf erklärt der Koordinator der Veranstaltung, Markus Lübbe vom Landratsamt. So gehe es beim Landkreislauf nicht darum, eine Bestzeit zu erreichen, vielmehr handele es sich um eine Breitensportveranstaltung, an der sich alle beteiligen können – vom Hobbyläufer bis zum Profi. Dass sich „ein paar ambitionierte Teams“ beteiligen, mache den Charakter der Veranstaltung aus, so Lübbe, der selbst Läufer und Triathlet ist und die Veranstaltung bereits durch die Teilnahme in seiner Kindheit kennt. Er plant nach dem Lauf eine Umfrage unter den Teilnehmern, um Änderungswünsche zu ermitteln.



3,6 Kilometer, 4,3 Kilometer und 5,4 Kilometer

3,6 Kilometer lang ist die kürzeste Distanz, die bei der Veranstaltung durchlaufen werden kann, 4,3 die mittlere und 5,4 Kilometer die längste Route. Neu neben der Damen-, Herren- und der Kinderwertung ist eine Mixed-Wertung für Teams mit mindestens zwei Frauen. Auch Firmen, Behörden und Gäste werden eigens gewertet. Eine Marathon-Strecke wird es dieses Jahr Corona bedingt nicht geben. Informationen zur Strecke und Verpflegung sowie die Teilnahmebedingungen sind über die Homepage des Landratsamts unter www.lk-starnberg.de/Buergerservice/Sport/Landkreislauf/ zu finden. Die Informationen werden in den kommenden Tagen vervollständigt. Eine Anmeldung ist ab 18. Juli möglich.



Anmeldung bereits möglich, Lauftreff startet am 19. Juli

Wer sich auf den Lauf vorbereiten möchte, kann sich ab Dienstag, 19. Juli, 19 Uhr am regelmäßigen Training des TSV Erling-Andechs direkt auf der Strecke beteiligen, so der stellvertretende Vorsitzende Simon Billinger. Dabei sind auch Einsteiger willkommen, die fachlich begleitet werden. Start ist jeweils am Einfahrtsbereich des Klosterparkplatzes. Nähere Infos dazu gibt es unter lauftreff@tsv-erling-andechs.de. Die Strecken werden zwischen 15. und 21. August markiert.

Teilnehmende und Gäste können sich für eine Stammzellen-Spende registrieren lassen

Lübbe weist auf die Besonderheit hin, dass bei dem Lauf auch ein Stand der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern vor Ort ist, bei dem sich nicht nur Teilnehmende mit einem Wangenabstrich für eine Stammzellen-Spende registrieren lassen können. Als „Lauf zur Normalität“ bezeichnet Scheitz die Veranstaltung. 1600 Teilnehmende in 160 Mannschafen zählte der letzte Lauf 2019. Dieses Jahr rechnen die Organisatoren mit gleich vielen Mannschaften, durch die reduzierte Größe der Teams jedoch mit weniger Teilnehmern. Doch wer weiß: Von den kleineren Staffeln mit nur sechs Teilnehmern profitieren Firmen, kleine Vereine und Laufgruppen, die somit auch Teams zusammenstellen können.