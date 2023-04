Wer vermisst in Starnberg eine Hündin mit langem Fell?

Die Polizei in Starnberg sucht nach dem Eigentümer beziehungsweise der Eigentümerin einer Hündin. Sie ist einem 21-Jährigen in Starnberg zugelaufen. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Starnberg - Einem 21-jährigen Mann aus Starnberg ist am Samstag eine Hündin zugelaufen. Jetzt sucht die Polizei nach dem Eigentümer oder der Eigentümerin.

Am späten Nachmittag brachte der Mann den Hund, der ihm auf der Hanfelder Straße zugelaufen war, zur Polizei. Es handelt sich um eine kleine, alte Hündin mit stehenden Ohren und langem grau-braunem Fell.

Da der Chip des Tieres nicht registriert war wurde es dem Tierheim in Starnberg übergeben. Ein Social Media Aufruf blieb bis jetzt ohne Ergebnis. Wer den Eigentümer oder die Eigentümerin des Tieres kennt, kann sich an das Tierheim in Starnberg, Telefon 08151 / 8782 oder an die Polizei in Starnberg unter Telefon 08151/3640 wenden. (kb)