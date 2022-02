Wer will mich? - Miniausgabe des Starnberger Schlosses sucht neue Bleibe

Ein Modell des Starnberg Schlosses wurde unlängst in einem Lager entdeckt. © Stadt Starnberg

Starnberg - Hoch oben über der Stadt Starnberg thront ein Schloss. Vor allem bei vielen finanzstarken Bürgerinnen und Bürgern heißt das Schloss einfach nur „Raubritterburg“. Der Grund für Nichteinheimische ist einfach erklärt: Das Schloss ist Sitz des örtlichen Finanzamtes. Fernab jeglicher Klischees (es ist ja Fasching) ist es eines der Wahrzeichen von Starnberg und damit fester architektonischer Bestandteil des städtischen Lebens. Manche haben das Schloss sogar so lieb gewonnnen, dass sie es als Miniatur nachbauen.

Eine derartig liebevolle Rekonstruktion des Starnberger Schlosses fanden unlängst Mitarbeiter der Stadtverwaltung in einem ihrer Lager. Umbauarbeiten brachten den Schatz zum Vorschein. Allerdings konnten die Entdecker keinen passenden Besitzer des Mini-Schlosses ausfindig machen. Auch eine tiefergreifende Recherche brachte kein Ergebnis. Nun erhofft sich die Stadt, dass Bürgerinnen und Bürger, Vereine oder Verbände, die eventuell wissen, wer die Miniatur erbaut hat beziehungsweise dem Konstrukt eine neue Bleibe geben möchten, werden gebeten sich per E-Mail (pressestelle@starnberg.de) an die Stadt Starnberg zu wenden.

