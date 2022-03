Weßling verabschiedet rekordverdächtigen Finanz-und Haushaltsplan

Auch im Finanz- und Haushaltsplan 2022 ist wieder eine beachtliche Summe für die neue Schule eingerechnet. © Michèle Kirner

Weßling - Die Gewerbesteuer ist in Weßling eine wichtige Einnahmequelle. Und die neue Schule wird teuer. Beides ergab sich aus dem eindrucksvollen Finanz- und Haushaltsplan in Rekordhöhe, den zehn Ratsmitglieder im Freizeitheim Hochstadt in ihrer jüngsten Sondersitzung einstimmig verabschiedeten.

Das Gesamtvolumen belief sich auf 40 Millionen Euro. Eine ähnlich hohe Summe lag der Ratsrunde in der Geschichte Weßlings noch nie vor .Das Zahlenmaterial hatte Kämmerer Sebastian Görlitz fast schon in Romanform auf 450 Seiten zusammengefasst. Der Sitzung wohnte er diesmal wegen einer Corona-Erkrankung lediglich virtuell bei und überließ Bürgermeister Michael Sturm die Präsentation. Dieser las einen Haushalt vor, der sich im Volumen in den letzten fünf Jahren fast verdoppelt hatte, wie Görlitz in seiner Zusammenfassung feststellte. Einen großen Brocken bildet der Neubau der zentralen Schule in Weßling, die heuer mit 6,5 Millionen Euro angesetzt ist und insgesamt voraussichtlich 20 Mio. Euro kostet. „Weßling hat noch nie eine so hohe Summe aufgebracht“, sinnierte Görlitz in seiner Zusammenfassung – und kündigte weitere, noch kostspieligere Vorhaben an. Acht Millionen Euro sieht der Haushalt dafür vor, die Weßlings Kommunalunternehmen (KUGW) „tatkräftig unterstützt“ und „den Neubau der Grundschule monetär in den Schatten stellen wird“, so Görlitz. Der bezahlbare Wohnraum sei eine der „dringendsten gesellschaftspolitischen Aufgaben“.

Und er sieht darin in Zukunft einen Standortvorteil für Weßling, die die den Fachkräftemangel ebenfalls zu spüren kriegen. Finanziert wird das Ganze durch Kredite. Den Verkauf von Grundstücken sei „nur im Notfall“ vorgesehen. Ein Darlehen in Höhe von fünf Millionen Euro soll noch im Laufe des Jahres aufgenommen werden. Und die gut 12 Millionen Euro Rücklagen werden bis Dezember entnommen und vorläufig nicht wieder aufgefüllt werden. Entsprechend schnellt die pro Kopf Verschuldung der 5474 Bewohner auf knapp 1.500 Euro – das ist das sind 1.100 Euro mehr als vor einem Jahr ist mehr als doppelt soviel wie der Durchschnitt einer vergleichbaren Gemeinde in Bayern. Dennoch zeigte sich Görlitz in seinen Ausführungen zuversichtlich, sich diese „beabsichtigte Verschuldung leisten zu können“.

Die gute Finanzlage hat allerdings auch ihre Schattenseite, denn damit steigt die Kreisumlage auf 7,7 Millionen Euro – das sind zwei Millionen mehr als 2021. „Der Kreis beschließt Ausgaben und legt das auf alle Kommunen um“, kritisierte Sturm .Nach wie vor ist die Gewerbesteuer eine wichtige Einnahmequelle der Kommune. Nachdem sie sich bis 2017 recht unberechenbar war, „hat sie sich in den letzten Jahre auf um die sechs Millionen Euro eingependelt“, berichtete Sturm. Auch diesmal ergänzte Görlitz aus dem Off, dass sich die Auswirkungen von Corona erst heuer und im kommenden Jahr zeigen würden. „Wir müssen jetzt schon Beträge erstatten“, sagte er. Damit reagierte er auch auf den Antrag von Sebastian Grünwald (Grüne), der den Hebesatz der Gewerbesteuer sofort von 300 auf 320 anheben wollte. Das Thema wurde im Haushaltsausschuss bereits diskutiert – und die Fraktionen waren übereingekommen, die Erhöhung auf 2023 zu verschieben. Grünwald argumentierte auf die steigenden Ausgaben etwa für die Kinderbetreuung, die „teilweise den Eltern mit einer 20 prozentigen Mehrbelastung aufgehalst wurde“. „Wir sollten die Ausgaben auf mehrere Schultern verteilen“, sagte er und fand, dass man das dem Gewerbe zumuten könnte. Eine Gefahr der Abwanderung sah er nicht, da sich Weßling dann immer noch unter den Sätzen von Gemeinden wie Gilching und Gauting befänden. „Die Gewerbesteuer fällt nur an, wenn das Unternehmen Gewinn macht.“ Mit diesem Vorstoß sorgte Grünwald bei einigen Räten für Irritation. Christina Mörtl-Diemer (CSU) wies darauf hin, dass die Gewerbetreibenden den Gewinn in der Regel wieder in ihr Unternehmen investierten. „Ich finde das in diesen Zeiten ein falsches Signal“, betonte die Gewerbereferentin. Sie verwies auf die Schwierigkeiten wie Lieferengpässe und die generell steigenden Preise, mit denen die Unternehmen konfrontiert sind. Klaus Ebbinghaus (SPD) hielt das ebenfalls für „ungeschickt“. Sturm: „Ich kann den Antrag zum großen Teil nachvollziehen, glaube aber, dass es bessere Zeiten für eine Erhöhung gibt.“ Mit sechs Ja- und zehn Nein-Stimmen lehnte die Ratsrunde den Antrag ab. Dem Haushalts- und Finanzplan hingegen gaben sie einstimmig ihren Segen.

Ansätze für den Haushalt 2022 Das Gesamtvolumen von 39,6 Mio. Euro setzt sich zusammen aus dem Verwaltungshaushalt von 19,2 Mio. Euro und dem Vermögenshaushalt von 20,4 Mio. zusammen. Für den Straßenausbau sind 1,5 Millionen Euro vorgesehen und in Hydranten, Schieber und Wasserleitungen fließen knapp 1,2 Millionen Euro. Aufgrund der Strafzinsen verdoppeln sich die Zinsausgaben auf rund 61.000 Euro. Auch für die Bewirtschaftung der Gemeindeliegenschaften ist aufgrund der steigenden Energiekosten 680.000 Euro vorgesehen – das sind 90.000 Euro mehr als 2021. Neben der Kreisumlage (7,7 Mio. Euro) sind erneut die Personalkosten mit gut 5 Mio. Euro der zweitgrößte Ausgabenposten. Die Einnahmenseite führen wieder die Gewerbesteuer (6 Mio. Euro) und die Einkommenssteuer (knapp 4,7 Mio. Euro) an. Die Umsatzsteueranteil beträgt auf der Habenseite 1,1 Mio. Euro und die Grundsteuer A und B bringt 936.000 Euro.