WhatsApp-Betrüger zocken Starnberger Lehrer ab

Über 4.000 Euro hat ein Starnberger an Betrüger verloren. © PantherMedia/Andrei Barmashov

Starnberg - Betrug mittels Messengern trifft alle Altersgruppen und Gesellschaftsschichten, wie ein aktueller Fall der Starnberger Polizeiinspektion zeigt.

Die Betrüger meldeten sich bei ihrem Opfer, einem Lehrer aus Starnberg, mit unbekannter Nummer über einen Messenger und gaben sich als dessen Sohn aus. Die neue Nummer erklärten sie mit einer defekten SIM-Karte. Anschließend schilderten sie eine Situation, aufgrund derer er für seinen vermeintlichen Sohn dringende Rechnungen begleichen solle. Das Opfer überwies an zwei verschiedene Konten knapp 4.000 Euro. Kurz vor der dritten Überweisung von über 2.000 Euro hielt das Opfer telefonische Rücksprache mit seiner Ehefrau und wurde auf den Betrug hingewiesen.

Nach bisherigen Ermittlungen gingen die Zahlungen auf Konten von sogenannten Finanzagenten. Ein vermeintlich lukrativer Job, der vor allem junge Leute lockt. Später entpuppen sich derlei Beschäftigungen jedoch als strafrechtlich relevant, denn die Finanzagenten sind Teil der Betrugsmasche. Die Masche: Geld soll an die Girokonten der Finanzagenten geschickt werden, um diese wiederum direkt oder in Form von Kryptowährungen weiterzuleiten. Dabei winken Provisionen. Was die Finanzagenten nicht bedenken ist, dass die Gelder in der Regel aus Straftaten stammen und sie sich dabei der Geldwäsche schuldig machen.