Whisky-Versteigerung zu Gunsten der Ukraine-Hilfe

„Wasser des Lebens“ versteigert die Heiligen Berg Feld Distillery für die Ukraine-Hilfe. © Heiligen Berg Feld Distillery

Herrsching - Die Whiskybrennerei Heiligen Berg Feld Distillery in Andechs-Widdersberg versteigert fünf Flaschen ihres Whiskys aus dem ersten Fass zugunsten ukrainischer Kinder in Not. Morgen endet die Aktion.

Eigentlich war eine Versteigerung für soziale Zwecke, die Krebsforschung und Künstler in Not in der Corona-Pandemie, geplant, erklärt Inhaberfamilie März in einer Pressemitteilung. Doch nun habe sich die Welt gedreht. „Wir wollen damit ein Zeichen setzen, und mit dem unter dem Krieg leidenden ukrainischen Volk zusammenstehen!“

Familie März weist auf auf eine Aussage von Unicef-Deutschland hin: „Die Situation in der Ukraine hat sich dramatisch zugespitzt. Wir von Unicef sind sehr besorgt über die Lage der Mädchen und Jungen. Das Leben und Wohlergehen von 7,5 Millionen Kindern ist in Gefahr. Die Kinder und Familien brauchen unsere Hilfe in der aktuellen Krise mehr denn je. Unicef verstärkt jetzt seinen Einsatz für Kinder. Wir rufen dringend dazu auf, die Kinder zu schützen und sicherzustellen, dass humanitäre Hilfe Kinder in Not sicher und schnell erreichen kann.“

Um die Not durch „Das Wasser des Lebens“ etwas zu lindern, können Bürgerinnen und Bürger an der Versteigerung teilnehmen. Whiskysammlern ist der Wert der Flasche eins von Cask eins ein Begriff, so Familie März. Dabei handele es sich sozusagen um die Geburtsflasche einer Distillery (Distilled 03/2018, Bottled 10/2021, Cask No, 1 , Fassstärke 57,4 %, 500 mL , Aged in Sherry Pedro Ximenez).

Überweisung des Gebots auf das Konto von Unicef Deutschland

Die Versteigerung der Heiligen Berg Feld Distillery läuft seit Mittwoch und endet am Montag, 7. März, 12 Uhr. Im Rahmen der ersten Runde bis Samstag kamen für die fünf Flaschen 3.200 Euro zusammen. Das höchste Gebot lag bei 1500 Euro. Nun ist es möglich, bis Montag, 7. März, 12 Uhr weitere Gebote abzugeben. Auch wer bislang nicht mitgesteigert hat, kann noch einsteigen.

Gegen 14 Uhr wird der Zuschlag mitgeteilt. Das verbindliche Gebot/Zuschlag wird gebeten die Summe an Unicef Deutschland - Stichwort Ukraine - Bank für Sozialwirtschaft Köln - IBAN DE57 3702 0500 0000 3000 00 - BIC BFSWDE33XXX zu spenden, das heißt, er bekommt eine Spendenquittung und ein Dankesschreiben.

Mit der Einreichung des Dankesschreiben wird die ersteigere Flasche zugesendet. Da es sich um einen kleinen Familienbetrieb handelt, bitte mit Anfragen nicht überhäufen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. „Lasst uns das „Wasser des Lebens“ in Form von unmittelbarer Hilfe den notleidenden Kindern und Familien in der Ukraine zukommen! Und wenn es die teuersten Whiskyflaschen in Deutschland werden. Wir wollen helfen - helfen Sie mit“, so Familie März.