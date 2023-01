Wie 50 Familien aus der Ukraine in Starnberg mit Väterchen Frost Weihnachten feiern

Ein orthodoxes Weihnachtsfest am 6. Januar in Starnberg. Das wurde rund 50 Familien mit 80 Kindern aus der Ukraine in Starnberg ermöglicht. © Starnberg hilft

Starnberg - 50 ukrainische Familien feiern in der Friedenskirche in Starnberg am 6. Januar das Weihnachtsfest der orthodoxen Kirche. Sogar Väterchen Frost ist dabei.

Traditionell feiern Mitglieder der orthodoxen Kirche alljährlich am 6. Januar das Weihnachtsfest. So auch rund 50 Familien aus der Ukraine, die aus ihrer Heimat geflohen sind und im Raum Starnberg leben. Die Starnberger Initiative „Starnberg hilft“ hat mit Unterstützung des Lions Club Starnberg die Familien mit insgesamt 80 Kindern in den evangelischen Gemeindesaal der Friedenskirche in Starnberg eingeladen.

Geflüchtete aus der Ukraine gestalten das Programm in der Starnberger Friedenskirche mit

Der ukrainische Weihnachtsmann „Väterchen Frost“ wurde von dem Starnberger Vitalii Protsenko dargestellt, der bereits vor elf Jahren nach Deutschland kam und jetzt im Netzwerk unter anderem die Spendensammlung für die Ukraine organisiert. Seine „Enkeltochter Schneeflöckchen“ war die Musikerin Yana Savranska, die jetzt mit ihrem Sohn in Gauting lebt. Unterstützt wurden beide durch die kostümierten Helferinnen Inga Sandweg und Mariia Salnikova und weitere.

Tanzen, singen, spielen und natürlich gibt es auch Geschenke

Mit Tänzen, Liedern, Gedichten und lustigen Spielen halfen die Kindern dem „Väterchen Frost“ die verlorene Telefonnummer für den Lieferdienst für die Geschenke wiederzufinden. Nach dem Lied „O Tannenbaum“ standen sie plötzlich unter dem Weihnachtsbaum. Nicht nur die Augen der Kinder strahlten. Auch für die Mütter und die Angehörigen war das Fest ein echtes Highlight in dieser traurigen Zeit.

Weihnachtsfeier nach Tradition der orthodoxen Kirche wird in der Friedenskirche in Starnberg gefeiert. „Starnberg hilft“ hat dafür die Initiative ergriffen. © Starnberg hilft

„Die Erinnerung daran bleibt in unseren Herzen“, schrieben sie nach der Feier an die Organisatoren von „Starnberg hilft“. Dieser Dank gebührt allen Ehrenamtlichen, den Spenderinnen von Geschenken und Buffetgaben, dem Lions Club Starnberg und der evangelischen Kirchengemeinde in Starnberg. (kb)