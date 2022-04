Wie die Polizei in Gauting einem Rentner in der Not hilft

Teilen

Polizeimeisterin Tina Cyran und Polizeiobermeister Alexander Lindner von der Polizei in Gauting halfen einem Senior im Rollstuhl. Er hatte einen Notruf abgesetzt. © Polizei Gauting

Gauting - Die Polizei in Gauting zeigt sich als Freund und Helfer. Sie bekommt einen Anruf von einem 74-jährigen Rollstuhlfahrer in einer misslichen Lage.

Wie die Polizei in Gauting heute mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Karfreitag. Der Elektro-Rollstuhl hatte den Rentner in der Hangstraße plötzlich im Stich gelassen gelassen und war einfach stehengeblieben. Sein Besitzer wusste sich in dieser Situation nichts anders zu helfen als den Polizeinotruf zu wählen und einem Beamten in der Polizeieinsatzzentrale seine Notlage zu schildern und um polizeiliche Unterstützung zu bitten.

74-Jähriger braucht Hilfe mit dem Rollstuhl

Der Rentner schilderte, dass er an gesundheitlichen Problemen leiden würde, die es ihm unmöglich machten, den schwergängigen Rollstuhl nach Hause zu schieben beziehungsweise hätte er auch sonst niemanden, den er in dieser Situation um Hilfe bitten könnte.

Rentner fährt erstmals im Streifenwagen der Polizei

Daraufhin wurde der gesundheitlich schwer angeschlagene Mann zum ersten Mal in seinem Leben mit einem Streifenwagen der Polizei von einer Gautinger Polizistin nach Hause gebracht.

Sein in der Tat ohne Elektro-Unterstützung schwergängiger Rollstuhl wurde in der Zwischenzeit durch den sportlichen Kollegen der Polizistin rund 400 Meter zur Wohnung seines Besitzers geschoben und dort umgehend ans Stromnetz angeschlossen. Wie sich im Anschluss herausstellte war der Rollstuhl nicht defekt sondern nur der Akku leer gewesen.