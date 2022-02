In den Krankenhäusern ist die Lage momentan überschaubar

Wie geht es im Landkreis Starnberg weiter, Herr Landrat?

Von: Petra Straub

Teilen

„Die Leute, die auf die Straße gehen und gegen die Corona-Regeln protestieren, bitte ich, sich selbst an die einfachsten Regeln zu halten“: Die Kreisboten-Redakteure Petra Straub und Oliver Puls im Gespräch mit Landrat Stefan Frey (Mitte). © Landratsamt Starnberg

Starnberg – Inzidenzen in schwindelerregenden Höhen, ein völlig überlastetes Gesundheitsamt, verzweifelte Schulleiterinnen und Direktoren, die täglich die Unterrichtsstunden neu planen müssen, und jeden Montag sogenannte Spaziergänger auf den Straßen der Landkreis-Kommunen: Der Kreisbote Starnberg sprach mit Landrat Stefan Frey über die aktuelle Corona-Lage, den deutschen Spitzenwert von 2.847,5 vergangener Woche und über die Bettenkapazitäten in den Landkreisklinken. Und am Ende stellte Frey noch einige Projekte vor, die ihm am Herzen liegen – und nichts mit Corona zu tun haben.

Rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – aus der Kreis-Verwaltung, dem Finanzamt, von der Polizei und der Bundeswehr – beschäftigen sich derzeit mit nichts anderem als der Kontaktnachverfolgung. Vor Corona zählte das Gesundheitsamt 16 Beschäftigte. „Die Leute sind an ihre persönlichen Grenzen angekommen“, schildert der oberste Dienstherr die Situation im Gesundheitsamt. Dass die Zahlen so hoch ausfallen, hat einen statistischen Hintergrund: Das Gesundheitsamt konzentriere sich auf die Kontaktnachverfolgung, schildert der Landrat, und hat zwischenzeitlich die Meldungen an das RKI (Robert-Koch-Institut) ausgesetzt. Denn, einen Fall beim RKI einzutragen, dauert rund sieben Minuten. „Das war zu zeitintensiv“, sagt Frey. Mittlerweile habe man nachgemeldet – und dadurch schnellten die Zahlen in die Höhe. Die Inzidenz, so der Landrat weiter, spiegle nicht mehr die Realität. Auch wenn der Landkreis täglich aktuell das Infektionsgeschehen melden würde, müsse man von einer deutlich höheren Zahl ausgehen. Denn viele merken gar nicht, dass sie sich angesteckt haben. „Nicht jeder, der ein Kratzen im Hals verspürt, denkt gleich an Omikron.“



In den Krankenhäusern ist die Lage momentan überschaubar

Vielmehr orientiert sich Frey und die Kreisbehörde an der Situation in den Krankenhäusern und Altenheimen. Und dort sei die Lage im Moment überschaubar. Auch in den Heimen kann das Ausbruchsgeschehen nicht mit den Anfängen verglichen werden, zumal die meisten Bewohnerinnen und Bewohner mittlerweile geboostert sind.

Die Impfpflicht kommt zu spät

Sorgen macht man sich im Landratsamt auch nicht über die derzeit hohen Ausfälle bei den Busfahrern im Landkreis – es mussten Fahrten gestrichen werden, um unter anderem den Schülerverkehr aufrecht zu halten. Sondern um den Pflegebereich. Denn mit Einführung der betriebsbezogenen Impfpflicht zum 15. März (Stand Dienstag soll diese erst einmal ausgesetzt werden; d.Red.) wird auch im Landkreis Starnberg die eine oder andere Pflegekraft ihrem Arbeitsplatz den Rücken kehren. „Jeder der aufhört, tut uns weh und wird uns in den Kliniken, Heimen oder Pflegediensten fehlen“, betont Frey. Daher plädiert er auch für eine allgemeine Impfpflicht – die nur leider viel zu spät kommt. Laut Frey habe die Politik zu zögerlich gehandelt: „Wir haben einen entspannten Sommer gehabt.“ In diesen Monaten hätte man handeln müssen, betont der Landrat. Im Herbst seien die Zahlen dann wieder rasant gestiegen. Er hofft, dass sich das heuer nicht wiederholen wird. Mit der Impfpflicht verbindet Frey wieder mehr Zuverlässigkeit und Planungssicherheit: Für die Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, die Wirtschaft und freilich für die Kliniken und das Personal.



„Jeder möge genau hinsehen mit wem er da mitläuft“

Das sehen im Landkreis Starnberg mit eine relativ hohen Impfquote aber nicht alle so. Impf- skeptiker, Gegner einer Impfpflicht oder Menschen, die mit den Corona-Auflagen unzufrieden sind, organisieren sich Montag für Montag in einigen Gemeinden im Landkreis zu sogenannten Spaziergängen. Hier findet der Landrat deutliche Worte: „Jeden der auf die Straße geht, bitte ich, sich selbst an die einfachsten Regeln zu halten.“ Und zwar die Versammlung behördlich anzumelden und einen oder eine Versammlungsleiter oder -leiterin zu benennen. Das geschieht meist nicht und so weiß die Polizei nicht, an wen sie sich wenden kann, wenn etwa der Versammlungsort kurzfristig verlegt werden muss oder aber Auflagen nicht eingehalten werden. Und: „Jeder möge genau hinsehen mit wem er da mitläuft.“ Denn aus Chat-Verläufen wisse er, dass diese Versammlungen keineswegs nur lokal von unzufriedenen Mitbürgern organisiert werden. Teilweise sind Organisationen vom äußersten rechten Rand wie der „Dritte Weg“ aktiv und würden die Proteste unterwandern beziehungsweise für ihre Zwecke nutzen.



Die Fahrgastzahlen beim MVV steigern

Landrat Frey ist klar, dass der Landkreis in Zukunft vor großen Herausforderungen steht. Denn noch ist nicht absehbar, ob Unternehmen auf lange Sicht zusperren oder den Standort verlassen, sagt er. In diesem Fall würden dadurch Steuereinnahmen wegbrechen. Frey spricht auch die „riesigen Verluste“ beim Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) durch stark rückläufige Fahrgastzahlen während der Pandemie an. Unter anderem durch die Arbeit im Homeoffice seien viele in den vergangenen zwei Jahren ohne öffentliche Verkehrsmittel ausgekommen. Der Landkreis Starnberg ist Teil des MVV, der laut Frey aktuell nur zu 30 bis 40 Prozent ausgelastet ist. Man müsse nun alles daransetzen, um Bürgerinnen und Bürger die Nutzung von Bus und Bahn schmackhaft zu machen und die Fahrgastzahlen zu verbessern. Bund und Freistaat haben bereits ein Rettungspaket im dreistelligen Millionenbereich aufgelegt, um Verluste auszugleichen. Doch auch der Landkreis müsse einen Beitrag leisten, um „den MVV auf lange Sicht stabil zu halten“.



Radwege zu Bussen und Bahn ausbauen

Um den MVV attraktiver zu machen, schlägt Frey vor, die Radwege im Landkreis besser auszuschildern und auszubauen, auf denen die Berufspendler von den Bus- und Bahnstationen zu den Unternehmen gelangen. „Keine Asphaltpisten“ sollen entstehen, sondern vielmehr bestehende Wege ausgebaut werden, wo Bedarf besteht. Beispielsweise zwischen Andechs und Herrsching, Unering und Hochstadt sowie Breitbrunn und Herrsching. Der Grunderwerb gestalte sich mancherorts mühsam, etwa wenn der geplante Weg durch ein Naturschutzgebiet führt. Auch den 1972 stillgelegten S-Bahn-Halt Weichselbaum in Weßling spricht Frey an, der saniert und wegen der Bedeutung des Standorts mit rund 10.000 Arbeitsplätzen zum Halt „Campus Oberpfaffenhofen“ umbenannt werden soll. Weil ihm diese Angelegenheit so wichtig ist, hat sich der Landrat kürzlich mit seiner Intention an den Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder gewandt. Eine Antwort steht noch aus. Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zu dem Bahnhalt erwartet er in der zweiten Jahreshälfte.



Landrat Stefan Frey: „Ich brauche mehr Personal“

Auch in Sachen Energie will man im Landkreis Starnberg in diesem Jahr vorankommen. Das Dachflächen-Kataster, das über vorhandene und mögliche Solaranlagen Aufschluss gibt, soll vorangebracht werden. Aktuell wird zudem geprüft, ob im Landkreis Windkraftanlagen gebaut werden können. Personell soll sich auch etwas tun im Landratsamt. „Ich brauche mehr Personal“, erklärt der Landrat. Angesichts der fehlenden Mittel werde die Frage jedoch eher sein, „Wo kann ich etwas umorganisieren?“, um Kapazitäten (etwa für den Jugend-, Sozial- und Asylbereich) zu gewinnen.



Der Landrat blickt zuversichtlich in die Zukunft

Trotz hohe Infektionszahlen und Personen und Betrieben, die durch die Pandemie beeinträchtigt sind, ist Landrat Frey guten Mutes, was die Zukunft betrifft. „Es wird alles besser“, ist er überzeugt und freut sich darauf, wenn Bürgerinnen und Bürger wieder selbstbestimmt leben können. „Das tut der Gesellschaft gut.“ Und er hofft, dass dann das Partnerschaftsjubiläum anlässlich des 40-jährigen Bestehens mit dem pfälzischen Landkreis Bad Dürkheim „live und in Farbe“ stattfinden kann. „Wir wollen hinfahren“, habe der Kreistag signalisiert. P.Straub, O.Puls