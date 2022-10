Wie soll der Bahnhofsplatz in Starnberg gestaltet werden?

Teilen

In Starnberg am See findet ein Verkehrsprojekt statt. Zum Abschluss der Aktion „See and the City“ haben Bürgerinnen und Bürger das Wort. (Symbolbild) © Frank_Leonhardt/dpa

Starnberg - Das Projekt „See and the City“ mit geänderten Verkehrsregelungen am Bahnhofplatz in Starnberg ist abgeschlossen. Jetzt will die Stadt von den Bürgerinnen und Bürgern wissen, welche Maßnahmen langfristig umgesetzt werden sollen. Am 18. Oktober findet ein digitalen Abschlussgespräch statt.

Am 3. Oktober endet der Projektzeitraum von „See and the City“ am Bahnhofplatz. „Es geht nun darum, ein Fazit zum Projekt zu ziehen, die Umfragebögen auszuwerten und die Bürgerinnen und Bürger in einem Abschlussgespräch nach ihrer Meinung und ihren Wünschen für die zukünftige Gestaltung des Areals am Bahnhofplatz zu fragen", so Bürgermeister Patrick Janik.

Stadtrat hat zahlreiche Projektmaßnahmen bereits wieder geändert

Dazu hat die Stadtverwaltung Vorschläge erarbeitet, welche Maßnahmen sich während des Verkehrsexperiments bewährt haben und welche Bereiche auf ihren ursprünglichen Zustand zurückgebaut werden sollten. In der Sitzung des Stadtrates am 26. September haben die Mitglieder im ersten Schritt folgenden Rückbau beschlossen: Ab dem 5. Oktober werden die Halteverbote am „Park and Ride Parkplatz“ wieder freigegeben. Die Einbahnstraßenregelung zur Theresienstraße wird rückgängig gemacht, sodass die Zufahrt zwischen Theresienstraße und Rondell wieder in beide Fahrtrichtungen möglich ist. Die Regelung hat zu Einschränkungen für die Anwohner geführt, da eine Ausfahrt nur mehr über die Achheimstraße möglich war. Zudem wird der Taxistand wieder an seine ursprüngliche Position an den Fahrbahnrand versetzt.

Die reduzierte Geschwindigkeit soll beibehalten werden

In der Stadtratssitzung am 26. September haben sich die Vertreter auch für die Beibehaltung einiger Teilaspekte des Projekts ausgesprochen: Die reduzierte Geschwindigkeit auf Tempo 20 soll beibehalten werden, denn der Bahnhofplatz erfüllt auch außerhalb des Projektzeitraums die Voraussetzungen eines verkehrsberuhigten Bereiches, um die Fußgänger besonders zu schützen. Die Polizeiinspektion Starnberg hat der Beibehaltung von Tempo 20 ebenfalls zugestimmt. Der Schanigarten am Bahnhofplatz 8 soll bestehen bleiben, denn die neu gewonnene Aufenthaltsfläche sorgt für eine gastronomische Belebung des Bereichs.

Kurzzeit-Parkplätze am See in Starnberg entfallen

Dafür entfallen weiterhin sechs Kurzzeit-Parkplätze. Als Hol- und Bringzone steht der Abschnitt entlang des Kulturbahnhofs wieder zur Verfügung. Der Stadtrat hat sich außerdem dafür ausgesprochen, dass die aktuelle Regelung am Rondell vor dem Bayerischen Hof beibehalten wird. Der verkehrsberuhigte Bereich vor dem Bayerischen Hof wird häufig als Aufenthaltsfläche von den Bürgern genutzt und hat sich auch als Fläche für Veranstaltungen bewährt. Die Zu- und Abfahrt an der östlichen Zufahrt zum Rondell hat während des Projekts gut funktioniert und soll daher beibehalten werden. Die verfügbaren Parkplätze in diesen Bereich sollen ebenso bestehen bleiben. Um die Fläche am Rondell weiterhin attraktiver zu gestalten, wird angestrebt, den Stadtstrand zu erhalten und um ein gastronomisches Angebot im nächsten Jahr zu ergänzen.

Veröffentlichung der Ergebnisse nach dem digitalen Bürgergespräch

Im nächsten Schritt soll bei einem digitalen Abschlussgespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern am Dienstag, 18. Oktober, um 18.30 Uhr geklärt werden, wie sie sich die zukünftige Gestaltung des Areals vorstellen und ob gegebenenfalls weitere Teilbereiche der derzeitigen Neugestaltung aus Sicht der Bürger rückgebaut werden sollen. Der Einwahllink zum digitalen Bürgergespräch wird rechtzeitig unter www.see-and-the-city.de veröffentlicht. Im letzten Schritt stellt die Stadtverwaltung die Ergebnisse aus dem Bürgergespräch und der Fragebogenauswertung sowie der Fachstellenbeteiligung in der Sitzung des Stadtrates am 24. Oktober vor. Hier soll abschließend geklärt werden, ob noch weitere Rückbauschritte eingeleitet werden. (kb)