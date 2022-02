Wie tickt die Jugend?

Von: Oliver Puls

Projektleitung Blandine Ehrl und Jan Museler, ehrenamtlicher Vorsitzender des Kreisjugendringe München-Land, sind gespannt auf die Ergebnisse der landkreisweiten Jugendbefragung. © KJR

Landkreis – Der Kreisjugendring München-Land hat es sich zum Ziel gesetzt alle drei Jahre die Lebenswelt von jungen Menschen in den 29 Kommunen im Landkreis zu erfragen und wissenschaftlich zu erheben. Die Ergebnisse sollen zum einen dem KJR für die Ausrichtung der Angebote der offenen, mobilen und verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit dienen, zum anderen auch in praktisches politisches Handeln in den Kreistag einfließen.

Die vergangenen zwei Jahre Pandemie haben Spuren bei den jungen Menschen hinterlassen. Nicht nur, dass sie zum Homeschooling verdonnert waren, auch konnten die sie lange Zeit keine Freunde treffen, keinen Sportverein oder kein Jugendzentrum besuchen. „Die Jugendlichen sind von Corona genervt“, schildert die Projektleiterin der Befragung, Blandine Ehrl die Stimmung. Bei einem Online-Pressegespräch stellte sie gemeinsam Jan Museler den 44 Fragen umfassenden Fragenkatalog vor. Bis zum 15. März können sich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen zehn und 27 Jahren aus dem Landkreis München unter https://stimmederjugend.de/umfragen/jb22/ beteiligen und ihre Wünsche, Ideen, Bedürfnisse etc. in verschiedenen Kategorien äußern. Seit 1. Februar haben bereits über 800 Jugendliche an der Befragung (wieder unter Schirmherrschaft von Landrat Christoph Göbel) teilgenommen.