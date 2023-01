Wieder Jazz, Klassik und Kindertheater im Schloss Seefeld

Von: Petra Straub

Stellen auch 2023 ein breitgefächertes Veranstaltungsprogramm mit hochkarätigen Künstlerinnen und Künstlern im Bereich Klassik, Jazz und Kabarett auf die Beine: (v.l.) Dr. Harald Müller, Petra Hofstätter, Eveline Kuthe, Maja Grundei, Verena Nicolay, Dr. Brigitte Altenberger, Irene Straub und Mika Makosch. © Petra Straub

Seefeld – Tosenden Applaus gibt es von der begeisterten Besucherschar beim Kabarettabend von André Hartmann im Schloss Seefeld. Schwer beeindruckt erzählen die Vorstandsmitglieder und Ressortleiter des veranstaltenden Vereins „Kultur im Schloss Seefeld“ bei einer Pressekonferenz vom Start in die neue Veranstaltungssaison. Nach dem gelungenen Auftakt soll es nun gleichermaßen virtuos und unterhaltsam weitergehen.

Mit einem Gastspiel des Kabarettisten Josef Brustmann beispielsweise, einem Liederabend der Sängerin und Geigerin Monika Drasch, mit Jazz des Breuer-Hermaneu-Quartets und klassischer Musik, dargeboten von Mitgliedern des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks (BRSO). Auch in der neuen Spielzeit geben sich international bekannte Künstlerinnen und Künstler im Sudhaus des Schlosses, das erst 2022 mit einer verbesserten Raumakustik ausgestattet wurde, die Klinke in die Hand. Mit 15 Veranstaltungen bis Ende Juni knüpft der Verein an das Pensum an, das vor der Corona-Schließzeit angeboten wurde und legt Kulturinteressierten die Darbietungen nahe, die allesamt an den Wochenenden stattfinden.



Klassik beim Benefizkonzert am Samstag im Schloss Seefeld

Schon diesen Samstag, 28. Januar, 18 Uhr wird die Veranstaltungsreihe fortgesetzt, und zwar mit einem Benefizkonzert mit klassischen Stücken von Elgar, Ben-Haim und Dvorák bei freiem Eintritt. Wen-Sinn Yang (Violoncello) spielt dabei mit hochkarätigen Professoren-Kollegen von der Musikhochschule München und Würzburg. Natürlich soll es anschließend in der Kasse des Vereins „Asia“, dessen Vorstandmitglieder aus Gauting stammen, ordentlich klingeln. Denn die „Association for International Solidarity in Asia“ unterstützt nicht nur Hilfsprojekte im Himalaya, sondern hilft auch in der Ukraine, etwa mit humanitärer Unterstützung an der Frontlinie. Die Gitarristen Philipp Schiepek und Ronny Graupe kommen am Samstag, 11. Februar, 20 Uhr nach Seefeld. „Blaue Bäume“ nennen die beiden vielfach ausgezeichneten Musiker ihr Programm, das Schiepek exklusiv für dieses Duo komponiert hat. „Das Leben ist kurz – kauf sie dir, die roten Schuh‘“, heißt es einen Tag später, am Sonntag, 12. Februar, 18 Uhr. Dann weist Josef Brustmann aus Wolfratshausen mit gscherten Liedern und starken Texten darauf hin, dass es doch klar war, dass die Erde einmal untergehen würde. „Warum auch nicht? Die Sonne macht das jeden Tag! War doch klar, dass irgendein Trumpl den roten Knopf drückt!“



„Alexander und die Zaubermaus“ und „Ein Besen für Hexe Hilda“ für die Kinder

An den Erfolg der ausverkauften Kindervorstellungen im vergangenen Jahr sollen „Alexander und die Zaubermaus“ des Theaters Lanzelot am Freitag, 10. März, 16 Uhr und „Ein Besen für Hexe Hilda“ (Figurentheater Hattenköfer) im Juni anknüpfen. Beide Vorstellungen sind für Familien und Kinder ab drei Jahren geeignet. Klassische Werke von Mozart, Brahms und Widmann werden beim Kammerkonzert mit Solisten des BRSO am Samstag, 11. März, 19 Uhr zu Gehör gebracht. Darunter ist auch der aus Seefeld stammende Violinist und Mittelsmann Korbinian Altenberger.



Von Brecht über Brahms bis hin zu Mozart

Als „humorvoll und tiefgehend“ beschreibt Eveline Kuthe von „Kultur im Schloss Seefeld“ den Streifzug durch Bert Brechts Leben „Und der Haifisch, der hat Zähne“ mit Sängerin und Moderatorin Bettina Ullrich und Pianistin Claudia Hrbatsch.



Ein Kulturangebot in Seefeld nicht nur für Kulturinteressierte

„Wir hatten mit André Hartmann einen tollen Start im Sudhaus und wir hoffen, dass das so weitergeht“, so Kabarett-Ressortleiterin Maja Grundei. Die „On-Off-Zeit“ der vergangenen Jahre sei nicht nur eine Durststrecke für Künstlerinnen und Künstler gewesen, so der Vorsitzende Dr. Harald Müller. Mit 3-G-, Masken- und Abstandsregeln sowie Kontaktverfolgung und teils kranken Kunstschaffenden sei die Durchführung von Veranstaltungen oft auch für die Organisatoren ein Kraftakt gewesen. Doch selbst in diesen schwierigen Zeiten seien bewusst Veranstaltungen durchgeführt worden, „um Kunstschaffenden die Möglichkeit zu geben, aufzutreten“. Gefühlt ist für Müller die Pandemie noch nicht vorbei, denn bis zum Jahresende ist die Resonanz auf das Angebot noch nicht in dem Maße gewesen, wie vor der Pandemie.

Karten reservieren oder online erwerben

An der Kreativität des Vereins liegt das wohl nicht. Denn das Veranstaltungsteam ist stärker und somit aktiver denn je und auch die Mitgliederanzahl ist mit rund 70 gleichgeblieben. Jetzt hofft der Verein mit der Bekanntmachung seiner Veranstaltung über viele Kanäle den Saal wieder zu füllen. Eine Übersicht aller Veranstaltungen ist unter www.kultur-schloss-seefeld zu finden. Über diese Website können Karten reserviert und bei München-Ticket (muenchenticket.de) online erworben werden.