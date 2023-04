Wieder lustige Ostereiersuche bei der DLRG in Pöcking

Auch dieses Jahr am Ostermontag versteckt die DLRG-Jugend in Pöcking wieder zahlreiche Ostergeschenke für Kinder. © DLRG Pöcking-Starnberg

Possenhofen - Die Jugend der DLRG Pöcking-Starnberg führt auch dieses Jahr wieder ihre traditionelle Ostereiersuche durch. Dabei werden für Kinder nicht nur Ostereier versteckt.

Wie die DLRG mitteilt, findet die Aktion für Kinder und Familien am Ostermontag, 10. April, von 14 Uhr bis 17 Uhr im Badegebiet „Paradies“ in Possenhofen am Starnberger See in der Nähe der DLRG-Rettungsstation statt.

Eiersuche, Kaffee und Kuchen bei DLRG in Pöcking

Es werden wieder viele süße Ostereier und Osterhasen sowie auch Gutscheine für Freifahrten mit einem DLRG-Rettungsboot versteckt sein, kündigen die Jugendlichen an. Für die Familien und weiteren Besucherinnen und Besucher wird es an der DLRG-Rettungsstation Kaffee und Kuchen geben. (kb)