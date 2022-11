Wieder stimmungsvoller Weihnachtmarkt am La Villa in Niederpöcking

Kunsthandwerk, Geschenkideen und Weihnachtsmarkt-Schmankerl gibt es am Samstag und Sonntag am La Villa in Niederpöcking. © La Villa

Niederpöcking – Der La Villa Weihnachtsmarkt ist wieder da! Am ersten Adventswochenende, 26. und 27. November, findet er statt und lockt mit einem stimmungsvollen Waren- und Rahmenprogramm in den Außenbereich der Eventlocation in Niederpöcking.

Eine besonders zauberhafte Weihnachtszeitstimmung erwartet die Besucher: Ausgewählte Kunsthandwerker und Aussteller mit besonderen Geschenkideen werden vor Ort sein, und auch aus La Villas eigener Hütte werden hauseigene Produkte angeboten. Dazu gibt es ein stimmiges Rahmenprogramm für Erwachsene wie auch für Kinder und erwarten die Besucherinnen und Besucher die bekannten Weihnachtsmarkt-Schmankerl. Man darf sich auf deftige Würstl, süße Crêpes und feinen Glühwein freuen.



Weihnachtsmusik und Feuershow am Seeufer

Der Markt eröffnet am Samstag um 12 Uhr mit einem lohnenden Outdoor-Programm. Am Samstag gibt es einige musikalische Beiträge: Um 15 Uhr erklingen die Harfen von Antonia Hohberg, gefolgt von einem Chorkonzert der Bayerischen Philharmonie um 16 Uhr und dem Konzert der Sängerin Berit Kübler. Das Highlight am Samstag ist die Feuershow am Seeufer, jeweils 17 und um 19.30 Uhr. Der Sonntag steht im Angebot ebenso vielfältig da: Traditionell begleiten die Bläser von „Ois Chicago“ durch den ersten Adventssonntag. Um 15 Uhr folgt wieder Antonia mit ihren Harfenklängen und den musikalischen Abschluss des Marktes bildet um 17 Uhr der Auftritt – auch schon traditionell – der der Pöckinger Weisenbläser.



Für die Kids gibt es nachmittags jede Stunde Vorlesungen und ein Nikolaus verteilt Zuversicht und Süßigkeiten. Am Seeufer im Bootshaus präsentiert Zana Su Art eine Kunstausstellung.



Mit dem kostenlosen Shuttlebus zum Weihnachtsmarkt

Der Eintritt zum La Villa-Weihnachtsmarkt ist frei. Als besonderen Service bietet La Villa zwei Shuttle-Busse zum Adventsmarkt an: vom Starnberger Bahnhof (S6)/Bushaltestelle neben dem Bahnhofsgebäude sowie vom ersten Parkplatz (aus Richtung Starnberg kommend) im Paradies (Possenhofen). Parken auf dem Gelände ist an diesem Wochenende nicht möglich. Geöffnet ist an beiden Tagen von 12 bis 20 Uhr. (kb)