Wieder uneingeschränktes Badevergnügen im Weßlinger See

Von: Petra Straub

Teilen

Mit diesem Mähboot wurden Wasserpflanzen im Weßlinger See gestutzt. Jetzt steht dem Badespaß nichts mehr im Weg. © Gemeinde Weßling

Weßling - Um den Wasserpflanzen im Weßlinger See Einhalt zu gebieten und den Badegästen das Schwimmen im See wieder angenehmer zu machen, hat die Gemeinde nun ein Mähboot ins Wasser geschickt.

An manchen Stellen wucherten die Pflanzen bis knapp unter die Wasseroberfläche, was einige Schwimmer als störend, teils sogar als beängstigend empfunden haben. Aufgrund der angespannten Haushaltslage hatte die Gemeinde in diesem Jahr eigentlich auf das Mähen im See verzichtet. Dank einer privaten Spendeninitiative für den Weßlinger See, bei der mehr als 24.000 Euro für das Mähen und das Belüften des Sees zusammenkamen, konnte der Rückschnitt der Wasserpflanzen nun doch vorgenommen werden.



Großteil der Pflanzen im Weßlinger See wurde entfernt

Mit der Truxor, einem Spezialgefährt, wurde nun ein Großteil der Pflanzen aus dem See entfernt, so dass alle Schwimmer und Badegäste wieder freie Bahn haben und den See in vollen Zügen genießen können. Die Gemeinde dankt an dieser Stelle allen, die sich an der Spendenaktion beteiligt und die Pflegearbeiten im See ermöglicht haben! (kb)