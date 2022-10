Wiesn-Bilanz der Gautinger Polizei - alles wie erwartet

Einem 72-jährigen Starnberger kam die Wiesn-Alk-Fahrt teuer zu stehen. Er war nicht mehr in der Lage, das Licht seines Autos anzuschalten. © Symbolbild/PantherMedia/Ronalds Stikans

Gauting - Wie vor dem Oktoberfest angekündigt, wurden in Gauting und Umgebung in den vergangenen 17 Oktoberfest-Tagen verstärkt Alkohol-Kontrollen im Straßenverkehr durchgeführt. Die Bilanz der Gautinger Polizei: Alles wie erwartet.

Die Zahl von fünf verhüteten Trunkenheitsfahrten hält sich nahezu die Waage mit den sechs festgestellten Alkoholfahrten. Daraus lässt sich auch die Tatsache ablesen, dass „die Prävention bei der Polizeiinspektion Gauting denselben Stellenwert einnimmt wie die Repression“, heißt es in dem Pressebericht zum Wiesn-Fazit.

Die Gautinger Inspektion konnte somit auch ihrer originären Aufgabe nachkommen, Straftaten primär zu verhüten. Durchaus bemerkenswert war in diesem Zusammenhang der Fall eines 19-jährigen Schülers aus Gauting, der gleich am ersten Wiesn-Samstag mit erstaunlichen 1,64 Promille am Bahnhof auf sein Fahrrad steigen wollte und ganz erstaunt war als er von den Polizisten auf die Folgen dieses Unterfangens informiert wurde.

Ganz im Gegensatz dazu wird ein 49-jähriger Kraillinger die Folgen einer Alkoholfahrt auf dem Fahrrad zu spüren bekommen, der am 24. September um 21.45 Uhr in Tracht auf seinem E-Bike mit einem Kinderanhänger Schlangenlinien auf der Kraillinger Straße gefahren war und beim anschließenden Alkoholtest über 2 Promille geblasen hatte (wir berichteten). Glücklicherweise hatte der Mann, der auf zuvor auf einer privaten Oktoberfestfeier gewesen war, kein Kind in dem Kinderanhänger transportiert.

Die übrigen verhüteten Alkoholfahrten wurden allesamt auf dem Park & Ride Parkplatz am Bahnhof beziehungsweise in Bahnhofsnähe und in einem Fall am Parkplatz am Münchner Berg durchgeführt, als eine 31-jährige Münchnerin in Tracht gleich am ersten Wiesn-Samstag zu später Stunde noch in ihren Seat die Fahrt nach München antreten wollte. Stattdessen wurden ihre Fahrzeugschlüssel sichergestellt und sie wurde von ihrem Lebensgefährten abgeholt. Ebenfalls am ersten Wiesn-Samstag konnte ein 14-jähriger Schüler auf frischer Tat nach dem Diebstahl eines Fahrrades am Gautinger Bahnhof nach dem Hinweis einer Zeugin dingfest gemacht werden.

Den unrühmlichen Spitzenplatz bei den erwischten Alkoholsündern am Steuer eines Pkw‘s nimmt der Fahrer eines Firmen-VW-Busses ein, dessen Weiterfahrt am 29. September gegen 18.15 Uhr am Gautinger Pippinplatz mit 1,08 Promille unterbunden wurde. Besonders böse hätte auch die Fahrt eines 72-Jährigen aus Starnberg enden können, der - ebenfalls am 29. September - gegen 21.50 Uhr auf der Staatsstraße 2069 in Richtung Starnberg einer Streife aufgefallen war, weil er mit seinem Renault Clio ohne Licht unterwegs war. Auch nach Ansprache durch die Streifenbeamten, die ihn erst mit Blaulicht und Martinshorn stoppen konnten, war er nicht in der Lage das Licht seines Fahrzeugs einzuschalten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Aufgrund der Gesamtumstände wurde in diesem Fall eine Blutentnahme angeordnet und im Klinikum Fünfseenland in Gauting durchgeführt.. Der 72-Jährige wurde nach Beendigung aller Maßnahmen durch die Streife nach Hause gebracht.

Das Fazit der Gautinger Polizei fällt so aus, dass die überwiegende Anzahl der kontrollierten Verkehrsteilnehmer während der Wiesnzeit vernünftig unterwegs gewesen ist. Allerdings fällt aufgrund der beiden vorgenannten Fahrradfahrer auf, dass die Hemmschwelle sich nach erheblichem Alkoholkonsum auf das Fahrrad zu setzen offensichtlich wesentlich geringer ausgeprägt ist als bei allen anderen Fahrzeugführenden.

Die Wiesnbilanz zeigt, dass auch weiterhin entsprechende Alkoholkontrollen im Straßenverkehr unabdingbar sind, da sie der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer dient.